È in arrivo l’ottava edizione di Seafuture, uno degli eventi nazionali più importanti nel settore della Blue economy, nonché primo hub del Mare nostrum che prende in considerazione tutti i diversi aspetti di una politica marittima integrata, basata sulla strategia “Blue growht” così come indicato dalla Commissione europea. Nella sede della Federazione del Mare si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, che si svolgerà dal 5 all’8 giugno a La Spezia, in Liguria, ed è organizzata dalla Marina militare insieme all’Italian blue growht.

La presentazione

All’evento di presentazione era presente anche il sottocapo di Stato maggiore della Marina militare, l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, insieme a lui vi erano anche la presidente di Italian blue growht, Cristina Pagani, e il segretario generale della Federazione del mare, Laurence Martin. Seafuture ancor di più quest’anno è fortemente improntata all’internazionalizzazione. “Con grande piacere noto come l’edizione di quest’anno, rispetto alle precedenti, registri il più elevato numero di rappresentanza di Marine straniere, presenti con 28 capi di Stato maggiore e 33 delegati”, ha infatti raccontato il sottocapo. Questa, a detta dell’ammiraglio, rappresenta una “evidente testimonianza della bontà del nostro operato e dell’attrattività dei prodotti e delle tecnologie italiane che riscuotono sempre maggior interesse a livello globale”.

Seafuture

Saranno infatti più di 300 le aziende che esporranno i propri prodotti e servizi nell’area della storica Base Navale della Spezia, di cui 78 imprese straniere provenienti dagli Usa, dal Canada e dagli altri Paesi europei. Tra le realtà industriali saranno presenti anche i principali sponsor dell’iniziativa da Fincantieri a Mbda, da Elettronica a Leonardo. Con l’intervento previsto di 71 delegazioni estere, 12 imbarcazioni ormeggiate nella Dock Area e una vasta area espositiva, Seafuture si prepara ad essere un vero e proprio polo internazionale dedicato al dominio marittimo. A sostenere l’iniziativa, oltre alla Marina militare, vi sono anche Segredifesa e la Federazione delle aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad). Non solo, a La Spezia si concentreranno anche iniziative speciali dedicate alla cultura, all’arte e al cinema, andando a delineare un programma di oltre 50 eventi in quattro giorni.

L’importanza della Blue economy

Parallelamente agli appuntamenti descritti, non mancheranno tavole rotonde con lo scopo di promuovere la costruzione di un consenso attorno ai temi della transizione energetica, dell’economia circolare e della salute dell’ambiente marino. Al centro dei dibattiti vi saranno infatti temi di grande attualità e interesse strategico quali la sicurezza marittima, l’electronic warfare, la cyber-security e la difesa underwater. Tutto questo partendo dall’assunto, ribadito dall’ammiraglio Berutti Bergotto, che: “La sicurezza dei mari è fondamentale per la nostra sopravvivenza”.