Progetti, tecnologie, investimenti e infrastrutture green per l’adattamento climatico e non solo. Ecco il programma della manifestazione che si terrà dal 15 al 18 novembre alla Fortezza da Basso di Firenze

Appuntamento dal prossimo 15 novembre fino al 18 per la manifestazione Earth Technology Expo 2023, l’evento dedicato alle idee, ai progetti, agli investimenti e alle infrastrutture green per l’adattamento climatico, l’acqua, il territorio, le aree urbane e la difesa dell’Italia dai grandi rischi naturali.

Obiettivi della Expo sono proporre soluzioni da mettere al servizio della prevenzione, per evitare i disastri naturali che sempre più spesso colpiscono la Terra e per affrontare la grande sfida climatica nella transizione ecologica e digitale.

Alla Fortezza da Basso di Firenze quindi si riuniranno 200 tra scienziati, rappresentanti delle istituzioni, tecnici specializzati, ricercatori, esperti, operatori sul campo, per quattro giorni impegnati in 100 incontri sui problemi e sulle strategie per mitigare i rischi non solo climatici ma anche territoriali, in forme anche estreme: dagli incendi, ai terremoti, alle frane, alle alluvioni, fino ai rischi vulcanici come quelli rappresentati oggi dai fenomeni in corso nei Campi Flegrei.

Earth Technology Expo, promossa, tra gli altri, da Ewa – Fondazione Earth and Water Agenda, Protezione Civile, Ispra/Snpa, Corpo nazionale Vigili del Fuoco e Anbi, sarà articolata su incontri, dibattiti, workshop e presentazioni a ingresso gratuito con focus che riguarderanno satelliti, sensori, droni, intelligenza artificiale e modelli climatici frutto della ricca produzione scientifica italiana.

L’obiettivo che si prefigge l’evento è anche la possibilità per chiunque lo voglia di conoscere e informarsi con gli operatori della Protezione Civile, Anci, Università, Ispra, Agenzia Spaziale Italiana, Cnr, Enea, Anbi, Crea e tanti altri.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Earth Technology Expo avrà come anteprima il 14 novembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio la prima giornata della Conferenza internazionale Mare Climaticum Nostrum, durante la quale verranno presentati la mappa aggiornata dei rischi climatici in corso e previsti nell’area del Mediterraneo e nel nostro Paese e i risultati della Conferenza Onu sull’acqua 2023. Coordinata con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, dal ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, e con collegamenti con aree dei Paesi mediterranei più a rischio.

La seconda giornata, il 15 novembre alla Fortezza da Basso, affronterà problemi e opportunità del piano di adattamento climatico italiano.

La Protezione Civile dedicherà la sua presenza alla presentazione in anteprima di IT-Alert sistema nazionale di allarme pubblico ed allo sviluppo della campagna “Io non rischio”.

Il giorno 16 verrà dedicato il convegno allo sviluppo delle tecnologie alleate nelle attività di riduzione, informazione e gestione dei rischi con il capo Dipartimento Fabrizio Curcio, l’ex prefetto di Firenze e capo Dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco Laura Lega, del presidente Anci Toscana Matteo Biffoni nel corso del quale sarà presentato il primo format con Intelligenza Artificiale per la gestione dei piani comunali di Protezione Civile.

Tra le novità di questa edizione la mostra “Looking Beyond. Guardare oltre” a cura di Filippo Maggia, in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio S.p.A./e-GEOS, sulle tecnologie satellitari per l’osservazione della Terra e la tutela del patrimonio naturale e culturale.

Infine, un ricco programma è dedicato agli studenti di tutte le scuole: oltre 20 incontri per saperne di più, per esplorare da Firenze lo spazio e conoscere meglio la Terra.