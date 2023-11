Sostenibilità a 360 gradi, misure innovative adottate per l’efficienza energetica per contribuire a un futuro più eco-compatibile, non solo in termini ambientali, ma anche nell’ottica di promuovere un modello di business più equo, inclusivo e socialmente responsabile. Ecco il Report di Sostenibilità di iliad raccontato da Benedetto Levi, amministratore delegato della società

Nell’era in cui viviamo, il mondo delle telecomunicazioni svolge un ruolo cruciale, per non dire predominante. La transizione verso il digitale garantisce una maggiore accessibilità alla connettività e rappresenta anche il motore dell’innovazione. In primis tecnologica, poi umana e sociale.

Pensare alla sostenibilità come un concetto perfettamente integrato nei nostri modelli di business non è assolutamente scontato. Eppure, in poco tempo, soprattutto nell’ultimo decennio e mezzo, quasi come una reazione fisiologica alla crisi del 2008, il modo di fare impresa si è evoluto; le aziende hanno dovuto cambiare le loro prospettive e interrogarsi non solo su come rispondere alle nuove istanze della società, ma anche su come adattarsi ai continui cambiamenti del nostro tempo.

Il Report di Sostenibilità di iliad Group, appena pubblicato, mostra come lavoriamo quotidianamente per portare avanti i nostri impegni nel rendere concreto ed efficace questo cambiamento, nel dare sostanza alla nostra attenzione sempre crescente alle sfide ambientali e sociali. Ciò implica, quindi, una gestione integrata dei diversi fattori di rischio che possono minare una sana e virtuosa capacità di creazione di valore non solo per gli azionisti, ma per tutta la comunità di riferimento.

Fin dal suo ingresso in Italia, iliad si è fatta portavoce dei valori di fiducia, trasparenza e qualità. Ribaltando lo status quo, ha modificato il punto di vista in un mercato fino ad allora statico, sempre più orientato a tutelare le rendite di posizione guadagnate negli anni, senza adoperarsi per una sua positiva trasformazione. In questi cinque anni le sfide affrontate sono state molte e iliad non si è mai fermata. La #Rivoluzioneiliad non ha riguardato solo il mercato e gli utenti, ma anche il modo di concepire ed interpretare il sistema, volendo garantire sempre accessibilità e innovazione. Ad oggi, nel nostro Paese abbiamo raggiunto più di 10 milioni di utenze nel mobile e 149 mila sulla rete fissa.

È con questo stesso spirito che ogni giorno affrontiamo l’enorme sfida del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in pieno stile iliad. Se il principale compito della tecnologia – che noi tutti dobbiamo rammentare – è il supporto ai bisogni dell’uomo e per l’uomo, il coraggio e la nostra capacità di innovare hanno consentito di guardare lontano e in modo diverso. Il Report di Sostenibilità, dunque, segna una tappa importante del nostro percorso e un’opportunità per ribadire l’impegno a favore del Paese e di tutte le comunità nelle quali operiamo, garantendo sempre offerte eque e trasparenti, promuovendo lo sviluppo di competenze in grado di abilitare la crescita del Paese e investendo nelle migliori tecnologie.

Questo ha portato all’adozione di un approccio unico nel suo genere con un impegno concreto per garantire a tutti l’accesso alle migliori tecnologie digitali, limitando l’impatto delle nostre attività sul nostro ecosistema.

Per questo motivo, nell’ambito della sostenibilità ambientale, abbiamo elaborato e adottato un’ambiziosa Strategia per il clima, per ridurre il più possibile l’intensità di carbon footprint delle nostre reti. La nostra Strategia si declina in 10 climate pledges, che puntano a permetterci di raggiungere Net Zero emissioni dirette entro il 2035, 15 anni prima rispetto a quanto stabilito dall’Accordo di Parigi. Nell’ultimo anno, iliad in Italia ha realizzato varie azioni, fra cui ridurre l’illuminazione dei negozi e degli uffici e spegnere alcune bande di frequenza delle antenne mobili durante la notte.

Una migliore connessione consente anche di contrastare le disuguaglianze nell’accesso all’istruzione. Con questa certezza nel 2022 abbiamo sostenuto con orgoglio – e soddisfazione – il progetto organizzato dalla onlus “Il Cielo Itinerante”, la cui missione è promuovere le materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) tra i giovani – sia ragazze che ragazzi – provenienti da contesti educativi svantaggiati. L’iniziativa ha previsto 18 tappe in sei città italiane, tenendo oltre 100 laboratori e sensibilizzando più di 500 bambini. Nell’ambito della formazione, iliad ha promosso anche progetti di sviluppo professionale come iliad College, un percorso dedicato a più di 200 professionisti nell’ambito sales e retail. Gli studenti partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza formativa in linea con la cultura aziendale e i valori iliad ottenendo le competenze necessarie per rimanere al passo con l’evoluzione del mercato telco e delle tecnologie correlate.

L’impegno di iliad verso la sostenibilità a 360 gradi e le misure innovative adottate per l’efficienza energetica sono in perfetta sintonia con la nostra ambizione di contribuire a un futuro più eco-compatibile, non solo in termini ambientali, ma anche nell’ottica di promuovere un modello di business più equo, inclusivo e socialmente responsabile. Per tutti, per sempre.