Business e arte si uniscono per far nascere idee nuove per affrontare sfide e creare imprese migliori motivate e ispirate dalle donne. Questo il tema dell’evento di inaugurazione del Creative women platform a Milano, la piattaforma di networking di alto profilo, presente oggi in quaranta Paesi, ideata nel 2016 dalla pianista pluripremiata Olga Balakleets con l’obiettivo di sostenere l’imprenditorialità al femminile. Nella cornice delle sale dorate di palazzo Braschi, il primo evento italiano di Cwp, ha anticipato la soirée all star che si terrà il 17 marzo al Coliseum di Londra. Ad aprire la giornata la stessa Balakleets, founder di Ballet Icons Ltd e imprenditrice con un’esperienza che si estende a ruoli di consulenza governativa. Accanto a lei, Avel Lenttan, imprenditrice di origine slovena, milanese di adozione, nonché board member di CWP dal 2016, e Ilenia Lombardi, avvocata internazionale, imprenditrice, board member e Chair Cwp.

L’obiettivo dell’incontro milanese è stato la creazione di collaborazioni più significative tra la rete internazionale di Creative Women Platform e il mondo dell’imprenditoria italiana. Business e arte insieme, dunque, per far nascere idee nuove dall’unione di fantasia e concretezza, considerando la creatività come strumento vitale per gli affari, essenziale per affrontare sfide e creare imprese migliori. L’evento permetterà di affrontare i temi dell’inclusività, della sostenibilità e della leadership. Nell’occasione si alterneranno le migliori menti del mondo della cultura, finanza, scienza, politica, impresa e arte per condividere esperienze professionali e aprire la mente a nuove prospettive. Il programma ha visto anche la partecipazione di grandi personalità della danza e della musica, tra cui l’Etoile della Scala Nicoletta Manni, il primo ballerino del teatro alla Scala Timofej Andrijashenko e il, celebre, violoncellista Denis Shapovalov. L’ospite speciale dell’evento è stata la cantante e interprete Vanessa Mini.

Questi eventi danno un grande contributo allo sforzo comune di tutte le donne per sfondare il glass ceiling e raggiungere la chiusura del gender gap. Grazie all’evento a Palazzo Braschi donne provenienti da vari Paesi hanno avuto occasione di fare networking e scoprire le altre realtà al femminile da supportare e promuovere. Come registrato dalla ceo di Strategic partners Manuela Rafaiani, “dobbiamo contribuire, attraverso le nostre aziende, a cambiare i paradigmi culturali. Come leader, dobbiamo dimenticare la massimizzazione del profitto a breve termine, incorporando invece il valore sociale nel valore economico”. Come registrato ancora dalla ceo, oggigiorno le aspettative di dipendenti, consumatori e investitori stiano cambiando costantemente, premiando coloro che scelgono di dare priorità al benessere delle loro comunità: “Ci sono piccoli e grandi eroi che stanno contribuendo alla creazione di un nuovo capitalismo equo”.