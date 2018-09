Dowhatyoucant, il contest letterario per i giovani under 30

Per tutti gli under 30 che hanno un libro nel cassetto e che ancora non hanno trovato il loro editore, ecco che si affaccia nel mondo editoriale la nuova iniziativa di Agol volta proprio a selezionare una giovane promessa.

Da domani primo ottobre fino al 30 del mese sarà possibile caricare sul sito di Letteralmente il proprio manoscritto e quindi partecipare al contest dove il vincitore si aggiudicherà la pubblicazione del volume da Cairo Editore.

Domani sera al Samsung Arena di Milano si svolgerà l’evento per lanciare la prima edizione del concorso che ha per tema l’hashtag #DoWhatYouCant ovvero “Nulla è impossibile”.

Agol, Associazione giovani opinion leader, grazie al contributo di Agenzia nazionale per i giovani con il bando “Cosa vuoi fare da Giovane? Il tuo futuro parte adesso!”, presenterà in questa occasione i membri del Comitato Scientifico chiamato a valutare i testi ricevuti.

Il presidente del comitato sarà Gian Arturo Ferrari, figura storica di Mondadori oltre che uno dei massimi esperti di editoria e letteratura in Italia.

Presenti all’evento oltre i membri della giuria, anche personalità del mondo dell’editoria e dell’informazione, stakeholder e partner dell’iniziativa.

“Il contest è nato per realizzare il sogno di tutti quei giovani che hanno un manoscritto nel cassetto, con l’obiettivo – da sempre centrale per Agol – di offrire un’opportunità concreta, premiando il talento ma anche l’ambizione. Ecco perché premieremo il testo che ci racconti di chi ha lottato per realizzare un sogno, di chi ha trasformato l’impossibile in realtà, di chi non si è fermato davanti agli ostacoli più duri e ci ha creduto fino a raggiungere il proprio obiettivo”. Così il presidente di Agol Pierangelo Fabiano per presentare l’iniziativa.

Il bando integrale delconcorso e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito web: www.letteralmente.eu

