Da Rossi a Galateri. La nuova alleanza per lo sviluppo si presenta a Roma

Investimenti e crescita. Di questo si parlerà il prossimo primo ottobre alle ore 15 alla Biblioteca della Camera dei Deputati di Palazzo San Macuto, dove si terrà la prima edizione del Forum “Una nuova alleanza per lo sviluppo del Paese. Investimenti, finanza e sostenibilità”.

L’evento, organizzato dall’Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale (Aises) in collaborazione con Universal Trust, ha una valenza istituzionale in quanto si svolge in occasione della Settimana del Risparmio e con il Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico.

Dopo l’apertura dei lavori di Valerio De Luca, presidente dell’Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale, interverranno Salvatore Rossi, presidente di Ivass e dg di Banca d’Italia, Stefano Scalera, direttore generale Ufficio studi ed Analisi del Mef, Enrico Giovannini, portavoce di Asvis, esponenti del mondo assicurativo e bancario come Gabriele Galateri di Genola, presidente di Generali e Pietro Sella, amministratore delegato del gruppo Sella. Insieme a loro alti esponenti di aziende, come Fabio L. Sattin, presidente esecutivo, private Equity Partners e Andrea Vismara, amministratore delegato, Equita sim. E ancora Francesco Gianni, socio fondatore dello Studio Legale Gianni, Origoni & Partners, e Gioacchino Amato, Partner di Deloitte Legal. Concluderà i lavori Pierpaolo Abet, amministratore delegato di Universal Trust.

Modereranno le tre sessioni Paolo Boccardelli, direttore della Luiss Business School, Stefano Caselli, prorettore all’Internazionalizzazione della Università Bocconi e Alberto Lupoi, professore dell’Università di Padova e membro del Consiglio di amministrazione di Mediobanca.

Il Forum in programma lunedì si prefigge nella sostanza l’obiettivo concreto di promuovere lo sviluppo di una piattaforma tecnologica, multi-stakeholder e multi-tasking, fondata sui pilastri di leadership, knowledge e partnership e sull’implementazione di attività a servizio dell’interesse collettivo e nella cornice degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ancora, informare e selezionare progetti innovativi, start-up e aziende in espansione che necessitano di finanza e investimenti nelle diverse fasi di pianificazione e di sviluppo e connetterle con il mondo delle istituzioni, il sistema della ricerca, della consulenza e il mercato dei capitali.

