Bimbo lancia maglietta al Papa, Francesco la afferra al volo. Il video

Bagno di folla per il Papa a Loreto nella prima messa di un pontefice al santuario nelle Marche dopo 160 anni. In mezzo alla gente in festa il Papa si è reso protagonista di un siparietto afferrando al volo una maglia lanciata da un bambino mentre Francesco passava con la papamobile.

(Video e testo Askanews – riproduzione riservata)

ultima modifica: da