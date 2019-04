Allo SVIMEZ si fa il punto sul Regionalismo differenziato

Nella parte conclusiva della XVII legislatura, si è registrato l’avvio dei negoziati con il Governo, su iniziativa delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per definire intese per l’attribuzione di Autonomia differenziata, in attuazione dell’art. 116, terzo comma Cost.

Il 28 febbraio 2018, si è giunti alla definizione di tre distinti accordi “preliminari”, ciascuno sottoscritto dal rappresentante del Governo e dal Presidente della Regione interessata, con cui le parti hanno inteso dare rilievo al percorso intrapreso e alla convergenza su principi generali, su metodologia e su un (primo) elenco di materie, in vista della definizione dell’intesa per l’attribuzione dell’autonomia differenziata.

Anche in altre Regioni ordinarie, si è registrata ampia attenzione per il tema dell’attuazione del cosiddetto “regionalismo differenziato”. L’avvio della XVIII legislatura ha reso il processo in atto di maggiore attualità politico-istituzionale.

Lo SVIMEZ intende fare il punto su alcuni aspetti nodali della delicata questione, che offrono importanti spunti di riflessione e lo farà in un seminario dal titolo “Il regionalismo differenziato. Riflessioni sui profili istituzionali del processo di attuazione” che si svolgerà presso la Biblioteca della SVIMEZ (Via di Porta Pinciana, 6) il prossimo martedì 7 maggio 2019, con inizio alle ore 10.

Il seminario che vedrà in apertura l’intervento del Presidente SVIMEZ Adriano Giannola, sarà presieduto e coordinato da Manin Carabba, Consigliere SVIMEZ

Interverranno in qualità di relatori: Giorgio Macciotta, Presidente della Fondazione Casa Museo Gramsci di Ghilarza; Alberto Zanardi, Membro del Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), Professore Ordinario di Scienza delle finanze presso l’Università di Bologna; Federica Fabrizzi, Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Telematica Internazionale “Uninettuno”; Gaetano Armao, Vice Presidente Regione Siciliana, Professore di Diritto amministrativo europeo e di Contabilità pubblica presso l’Università degli Studi di Palermo.

Seguiranno gli interventi programmati di: Mariella Volpe, Economista, Esperto di Finanza pubblica; Nicola Irto, Presidente Consiglio Regionale Calabria; Nicola Lupo, Professore Ordinario di Diritto delle Assemblee elettive e Direttore del Centro Studi sul Parlamento (CESP) presso la LUISS Guido Carli; Amedeo Lepore, Consigliere SVIMEZ; Giuseppe Soriero, Consigliere SVIMEZ; Armando Castronuovo, Responsabile Osservatorio SVIMEZ sulle PMI, Università degli Studi di Catania.

Le Conclusioni saranno a cura del Vice Direttore SVIMEZ, Giuseppe Provenzano.

