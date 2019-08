Le feste religiose non fermano gli scontri contro Israele. Ecco come

Arrivano i giorni delle festività e cresce la tensione in Israele. Stamattina la polizia dello Stato ebraico ha vietato agli israeliani di entrare nei luoghi sacri del Monte del Tempio per celebrare il Tisha Be’ev per ragioni di sicurezza legate agli scontri tra forze dell’ordine e fedeli musulmani, che in quegli stessi luoghi stanno celebrando l’inizio dell’Eid al-Adha.

Qualche ora prima, un militante palestinese — che pare possa essere riconducibile alle Brigate Qassem di Hamas — ha tentato di attaccare una postazione militare israeliana sul confine con la Striscia di Gaza. È stato ucciso dai soldati d’Israele, ed è il secondo episodio in due giorni. Ieri vicenda analoga sempre negli stessi luoghi: i soldati dell’Idf hanno scoperto altri quattro militanti armati di Kalashnikov e lanciarazzi che cercavano di infiltrarsi. Hanno ingaggiato uno scontro a fuoco in cui i militanti sono stati tutti uccisi.

Tre giorni fa, uno studente yeshiva da poco arruolato, è stato rapito e successivamente accoltellato nel West Bank. Il suo corpo gettato senza vita in strada. Perché è importante? Si tratta di una serie di episodi con cui i gruppi armati palestinesi cercano di tenere alta la tensione durante questi giorni importanti. È una linea politica e una questione di sopravvivenza per realtà che vivono di proselitismo e sostegno dall’esterno. Nei giorni scorsi s’è diffusa anche la notizia che l’Iran ha deciso di aumentare il finanziamento mensile ad Hamas, che amministra la Striscia.

Il gruppo armato palestinese finora non ha rivendicato azioni, ma ha definito i fatti “atti personali non pianificati” compiuti da “giovani arrabbiati”. Per l’esercito israeliano invece sia i quattro di ieri che quello di oggi hanno tentato di infiltrarsi nel territorio di Israele per compiere attentati ma sono stati fermati in tempo (i primi, secondo la radio militare, avevano in mente un attacco nei villaggi di confine da chiudere con un rapimento).

(Foto: Twitter, @Idf)

