Hong Kong? Per Forchielli la Caporetto dell’Occidente. E l’ipotesi Pd-M5S…

Fa rumore il silenzio dell’Occidente sui fatti di Hong Kong. La posta in palio, spiega Alberto Forchielli, imprenditore e fondatore di Mandarin Capital Partner in questi giorni presente in città a fianco dei manifestanti, è altissima. E se le democrazie continuano a dormire rischia di essere vinta dall'”asse dittatoriale”.

Forchielli, di che si tratta?

Il mondo occidentale invece è diviso, frammentato, a pezzi. Non ha più un progetto né un’identità. L’asse Cina-Russia-Turchia-Iran invece si sta muovendo. Questi Paesi si stanno prendendo pezzo dopo pezzo l’Asia, l’Africa ma anche l’Europa.

Come?

Hanno i soldi per farlo. Comprano le élites, fanno fare affari alle grandi famiglie, le fanno investire all’estero e riservano loro trattamenti di favore, si comprano la stampa. Per non parlare delle attività cibernetiche.

I manifestanti a Hong Kong sventolano bandiere americane e inglesi.

Perché?

Un po’ per scherno contro il governo cinese. Un po’ perché chiedono le libertà che in Occidente sono garantite. Vogliono esprimersi, essere rappresentati in Parlamento.

Qual è la causa profonda di queste proteste?

Tutto nasce dal disagio sociale, specialmente delle minoranze. A Singapore Lee Kwan Yew ha riconosciuto l’importanza di possedere una casa, oggi tutti ne hanno una. A Hong Kong i terreni sono controllati da poche famiglie che tengono alto il prezzo.

La Cina accusa gli Stati Uniti di interferire nelle manifestazioni.

È ridicolo. Gli americani non sono più in grado di muovere due milioni di persone. Il governo cinese ha bisogno di questa narrativa assieme a quella della guerra commerciale per fomentare il nazionalismo. L’economia cinese è in forte calo, e invece di pomparla per bilanciare l’effetto dei dazi Pechino continua a controllare e bloccare la liquidità.

Lo sa che le stesse accuse agli americani le muove il blog di Beppe Grillo?

Si sarà fatto comprare anche lui dai cinesi come l’amico Di Maio (ride, ndr).

L’Italia non ha aperto bocca sui fatti di Hong Kong. Tutto normale?

L’Italia non è un Paese che può permettersi di preoccuparsi degli altri, purtroppo succede il contrario. Quando la gente sta male chiede assistenza invece che darla, questa è una sindrome di cui non ci libereremo facilmente.

In molti vedono in un eventuale governo Pd-M5S un alleato formidabile della Cina. È davvero così?

Senza dubbio. I Cinque Stelle al governo non hanno fatto altro che chiudere un discorso aperto dal Pd. Se si mettono insieme la Via della Seta arriverà dritta al Colosseo, a sei corsie, e Huawei rifarà il centralino del Quirinale.

