Open Arms rafforza elettoralmente Salvini, ma lo allontana dal governo (e Di Maio)

Matteo Salvini si vede circondato e reagisce da par suo: alzando i toni dello scontro e raccogliendo ovazioni dai suoi elettori che nei comizi estivi non mostrano dubbi sulla linea del Capitano. È vero che le urne più recenti e i sondaggi sono dalla sua parte così come un eventuale prossimo futuro all’opposizione gli consentirebbe di andare a briglia sciolta: però quello che emerge dalla cronaca, e forse anche da qualche malumore leghista, è un Salvini circondato dalla magistratura, da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 Stelle tenendo da parte il Presidente della Repubblica che pure, nel firmare la legge di conversione del decreto sicurezza bis, ha sottolineato “rilevanti perplessità”.

LA SVOLTA OPEN ARMS

Qual è il giusto confine tra un freno all’immigrazione incontrollata e il rispetto di principi fondamentali? Salvini è arrivato al governo per colpa di politiche di eccessiva apertura negli anni scorsi tanto che quando Marco Minniti ha cominciato a occuparsene si è trovato dentro il Pd i nemici più pericolosi. Il decreto del Tar del Lazio che ha autorizzato l’ingresso nelle acque italiane della nave Open Arms per soccorrere chi ha bisogno, in attesa della camera di consiglio fissata al 9 settembre, viene usato come un’arma elettorale dal ministro dell’Interno che si fa beffe del potere giudiziario (molto spesso criticabile, ma pur sempre tale) domandandosi “perché un giudice italiano possa consentire l’ingresso nelle nostre acque” a una nave spagnola che stazionava in acque maltesi. La risposta è che, a quanto pare, a bordo ci sono minori che necessitano di assistenza di fronte ai quali Salvini ha risposto picche pure al presidente del Consiglio che gli chiedeva lo sbarco. Posizione opposta a quella assunta sulla Nave Gregoretti della Guardia costiera dalla quale il 29 luglio furono fatte sbarcare 16 persone “che si sono dichiarate minori”. In tutto ciò, l’invio di navi militari annunciato nel tardo pomeriggio del 14 agosto dal ministro Elisabetta Trenta era un chiaro segnale politico.

LA ROTTURA CON IL MOVIMENTO 5 STELLE

L’isolamento di Salvini su questo tema, che si ripercuote nel dibattito politico, è dimostrato dal suo nuovo provvedimento di divieto di ingresso nelle acque italiane per la Open Arms di cui è stata data notizia alle 23.39 del 14 agosto, quando la nave era già entrata. Provvedimento che non dovrebbe avere validità perché non è stato firmato dal ministro Elisabetta Trenta e neanche dal ministro Danilo Toninelli. L’articolo 1 del decreto sicurezza bis, infatti, prevede la firma dei tre ministri e la comunicazione al presidente del Consiglio, come avvenne il 1° agosto con il primo divieto. Salvini lo sa bene, ma è utilissimo nei comizi. Molto significativa è la nota che il ministro Trenta ha diffuso stamattina, scritta con linguaggio giuridico, nella quale spiega di non aver firmato in seguito alla decisione del Tar e in assenza di nuovi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Inoltre, non ottemperare alla decisione del giudice “potrebbe configurare la violazione di norme penali”. Visto che nel nuovo provvedimento di Salvini non si fa neanche cenno ad aiutare le persone più bisognose a bordo della Open Arms, per il ministro Trenta “la politica non può mai perdere l’umanità”.

Dal canto suo Toninelli rileva che emettere un altro provvedimento di divieto “per farselo bocciare dal Tar dopo cinque minuti, esporrebbe la parte seria del governo, che non è quella che ha tradito il contratto, al ridicolo”. Cortesie tra (ex) alleati. In sostanza, il ministro delle Infrastrutture propone una mediazione: accogliamo i 116 a bordo della Open Arms, tuteliamo i 31 minori, ripartiamoli con altre nazioni a cominciare dalla Spagna. Ma da questo orecchio Salvini non ci sente e non si può escludere l’intervento della magistratura ordinaria.

LE CONSEGUENZE POLITICHE

Salvini non è rimasto sorpreso dalla posizione della Difesa, ha replicato sostenendo che “umanità significa investire seriamente in Africa e non aprire i porti italiani” e ha rilanciato la personale campagna elettorale scrivendo su Facebook che “sul divieto di sbarco alla Open Arms siamo soli contro tutti. Contro Ong, tribunali, Europa e ministri impauriti. E col Pd al governo, immigrazione di massa e Ius soli tornerebbero realtà”. Su quest’ultimo punto il ministro ha ragione: se per caso nascesse una nuova maggioranza convinta della solidarietà a prescindere, la Lega farebbe davvero il botto di voti.

L’irritazione del presidente Conte per l’atteggiamento di Salvini potrebbe rendere ancora più spigolosa la sua relazione il 20 agosto quando si voterà la mozione di sfiducia. Nello stesso tempo, la posizione grillina su questo caso di immigrazione è opposta rispetto a quanto fatto finora d’intesa con il ministro dell’Interno, è in linea con il Partito democratico e annulla ogni ipotetica possibilità di trovare la quadra tra Salvini e Luigi Di Maio per andare avanti.

ultima modifica: da