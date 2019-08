Open Arms, Salvini molla. Suo malgrado cede a Conte (che incassa il successo)

La vicenda della Open Arms capita nel mezzo di una crisi politica che sta creando qualche problema a Matteo Salvini il quale, a maggior ragione, non intende mollare un centimetro sull’immigrazione. È un circolo vizioso: una nave salva dei migranti (stavolta sembra in acque internazionali), vuole sbarcare in Italia, partono i divieti, c’è anche uno scontro furibondo nel governo e dopo 17 giorni non se ne esce, anche se Salvini farà sbarcare i minori dandone la responsabilità al presidente del Consiglio.

È vero che le navi puntano sempre verso l’Italia, è probabilmente vero che c’è anche una motivazione politica e non solo umanitaria, è vero che l’Unione europea non ha fatto quasi niente per condividere il peso dei flussi migratori e che bisognerà attendere l’insediamento della nuova Commissione. Detto tutto questo, il ministro dell’Interno sa che non sarà possibile insistere a lungo sul porto chiuso di fronte a una situazione oggettiva di forte disagio, con il comando delle Capitanerie di porto che mette nero su bianco l’inesistenza di impedimenti allo sbarco e con un fascicolo aperto dalla procura di Agrigento per sequestro di persona e abuso d’ufficio, anche se come conseguenza di esposti (sostenere che sia un atto dovuto è un’altra ipocrisia perché se un esposto è campato per aria le procure lo cestinano). Dunque, Salvini sta aspettando che siano altri a sbrogliare la matassa in modo da poter sostenere che non è lui a cedere.

IL RIMPALLO SULLO SBARCO DEI MINORI

Un primo scarico di responsabilità è avvenuto dopo la seconda lettera che il presidente Giuseppe Conte ha scritto al ministro invitandolo di nuovo a far sbarcare i minori a bordo della Open Arms. Una scelta, è stata la replica di Salvini, di esclusiva pertinenza del presidente del Consiglio anche perché i minori vanno “sempre considerati presunti fino a certa identificazione”. La lettera di risposta al presidente del Consiglio rappresenta una sintesi dei problemi e delle ipocrisie europee: se da un lato Salvini autorizza (“mio malgrado”) lo sbarco dei “presunti minori” come richiesto, nonostante la ribadita disponibilità di sei Paesi europei ad accogliere tutti quelli della Open Arms non sembrano esserci stati finora passi formali in proposito. In ogni recente occasione gli Stati di bandiera hanno fatto orecchie da mercante, nello stesso tempo l’Unione europea pone sempre un aut aut: prima lo sbarco, poi la ricollocazione.

LO STALLO POLITICO EUROPEO

Finché a Bruxelles nei prossimi mesi non si entrerà nel vivo della discussione sulle possibili modifiche al regolamento di Dublino le posizioni restano inconciliabili. L’ipotesi studiata alla fine di luglio in un vertice europeo convocato dal presidente francese, Emmanuel Macron, non poteva andare bene all’Italia che non si fida: ribadire lo sbarco nel porto vicino, cioè soprattutto l’Italia, e poi provvedere al ricollocamento. Una proposta non definita nei dettagli, ma se in autunno si entrerà nel vivo il problema principale sarà uno: ipotizzando un vero obbligo di redistribuzione, potrebbe riguardare solo coloro che hanno diritto all’asilo facendo restare sul groppone dei paesi di prima accoglienza i clandestini. Sarebbe possibile un accordo con il quale vengano redistribuiti tutti dividendo così anche il pesi dei rimpatri? Per ora sembra impossibile, ma se non si chiarirà questo punto lo stallo sarà perenne.

