Salvini rischia, ma ce la può fare. A meno che Conte…Parla Becchi

“Si è conclusa una fase”. Paolo Becchi, politologo e saggista, in libreria con Italia sovrana (Sperling & Kupfer), parla del divorzio gialloverde, e non sembra sorpreso.

Professore, quale fase?

Per quasi un anno il sovranismo identitario e quello sociale di Lega e Cinque Stelle hanno trovato una buona sintesi nei provvedimenti di questo governo, in particolare Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Ora Salvini ne ha aperta un’altra. Vedremo se riuscirà a far tesoro di questi mesi.

Cioè?

Deve evitare di spostare troppo il suo sovranismo verso correnti neoliberali o, peggio, ordoliberali vecchio stampo. Di quella tradizione può salvare qualcosa di buono, come l’idea di flat tax, ma per governare questo Paese deve inserire nel suo programma provvedimenti propri del neosocialismo, come le misure di sostegno al reddito, che i Cinque Stelle garantivano nella coalizione.

Perché Salvini ha voluto rompere ora?

Dico da mesi che Salvini non cercava un semplice rimpasto e che la crisi era imminente. Ha capito due cose. Uno: il Movimento Cinque Stelle è lacerato dal suo interno e Di Maio è assediato, la cacciata di Max Bugani è eloquente. Due: ha avuto rassicurazioni dal Quirinale, che non gli ha chiuso il sipario sul voto a ottobre.

Quando?

Le interlocuzioni sono iniziate quando Giancarlo Giorgetti è salito al colle un mese fa. E sono proseguite in queste settimane.

C’è chi mormora di un ribaltone in Parlamento firmato Pd, Fi e M5S.

Mi sembra molto difficile. Certo, i renziani temono che Zingaretti non li ricandidi alle elezioni. Ma la trattativa con i Cinque Stelle è più difficile di quanto sembri.

Chi rischia di più con il voto a ottobre?

Il Movimento Cinque Stelle, senza dubbio. Forse ricompatterà le fratture interne, e troverà un’escamotage per una deroga al limite dei due mandati. Con la Lega alle urne però non c’è partita.

Come si è mosso finora Conte?

Sta cercando di frenare questo processo. Segue la linea di Prodi. Sarebbe potuto salire al Quirinale a rassegnare le dimissioni in men che non si dica. Ha preferito portare la crisi in Parlamento per prendere tempo.

Sarà lui o Di Battista l’anti-Salvini dei Cinque Stelle?

Conte è la loro unica chance. È una figura con una sua complessità, apprezzata dagli italiani, cui potrà dire di esser stato tradito da Salvini. Se Di Battista si candida premier Salvini prende il 50%. Politicamente non esiste. È un attore che recita benissimo la sua parte, se qualcuno gliela scrive. Lo faceva Gianroberto Casaleggio, ora non c’è più.

Salvini medita una corsa in solitaria. Ce la può fare?

La partita non è semplice. Per la legge elettorale formalmente basta ottenere il 40% dei voti. Peccato che Salvini debba vincere anche i collegi uninominali del Sud, e lì il gioco si fa duro. Per questo sta verificando in questi giorni le sue truppe in Puglia e in Calabria.

Berlusconi può aiutarlo?

Berlusconi ormai non ha più contatto con la realtà. Fra lui e l’esterno c’è il filtro di persone che gli fanno sentire solo quel che vogliono. E infatti è convinto che alle elezioni si ricostituirà il vecchio centrodestra e tutto tornerà come prima. Una follia. L’esperienza di Forza Italia si è definitivamente esaurita.

ultima modifica: da