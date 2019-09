Bombe sulle elezioni afghane. Il messaggio dei talebani a Usa e Nato

Doppio attacco alle urne in Afghanistan. Il primo contro una manifestazione elettorale del presidente Ashraf Ghani: almeno 24 le vittime nella provincia di Parwan, a nord della capitale Kabul. Un’altra esplosione nel centro di Kabul, vicino all’ambasciata americana, ha ucciso almeno tre persone. Chi vuol minare il nuovo corso nel paese?

ATTACCHI

E’doppia al momento la strategia dei talebani: da un lato proseguono nella campagna di bombardamenti e dall’altro prendono parte ai colloqui di pace, anche se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha descritto i negoziati con il gruppo come “morti” all’inizio di questo mese. I talebani si rifiutano di parlare con il governo afgano e hanno promesso di sabotare le elezioni presidenziali del 28 settembre.

I capi talebani puntarono a dissuadere i cittadini dal recarsi alle urne, ovvero quando il presidente Ghani chiederà la fiducia per un secondo mandato quinquennale. E’evidente che il tema della sicurezza durante i comizi in tutto il paese è un elemento di forte preoccupazione. Inoltre colloqui di pace tra Stati Uniti e talebani hanno registrato un picco al ribasso la scorsa settimana, dopo che le parti avevano tentato di raggiungere un accordo sul ritiro di migliaia di truppe americane dall’Afghanistan in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli insorti.

NATO

Su Ghani proprio pochi giorni fa era giunta la sponda da parte della Nato, che con il Segretario Generale Jens Stoltenberg, aveva fatto un assist proprio al presidente uscente. “È utile parlare con il presidente Ghani – aveva twittato – Gli alleati e i partner rimangono pienamente impegnati a sostenere l’Afghanistan con formazione e finanziamenti, contribuendo a creare le condizioni per la pace”. Parole giunte dopo la sospensione, da parte di Trump, degli incontri di Camp David e delle nuove minacce agli USA lanciate dagli “studenti coranici”. Ma Trump ha difeso la sua mossa, citando un recente bombardamento di un’auto talebana nella capitale afghana che ha ucciso 12 persone, tra cui un soldato americano, e ha promesso di intensificare le operazioni militari contro gli insorti.

TREND

Solo venerdì scorso, in occasione di un comizio elettorale, il presidente afghano aveva dichiarato che più di 2.000 combattenti talebani erano stati uccisi sottolineando l’importanza di trovare una soluzione politica (e non violenta) al conflitto.

Di diverso avviso i talebani, secondo cui i suoi combattenti hanno ottenuto enormi successi sul campo e inflitto pesanti perdite alle forze afghane e ai loro partner stranieri. “In 10 giorni, ANDSF ha liberato tre distretti nella provincia di Badkhshan e ha respinto i principali attacchi talebani a Takhar, Kunduz e Baghlan”, ha twittato Feroz Bashari, direttore dei media e del centro informazioni del governo.

twitter@FDepalo

ultima modifica: da