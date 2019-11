Bolton è risorto. Frecciatine a Trump, aiuti ai neocon e super Pac

Dopo un lungo silenzio, e diverse indiscrezioni velenose, è tornato a parlare John Bolton, falco neocon che ha diretto il Consiglio di Sicurezza nazionale statunitense nella fase centrale dell’amministrazione Trump (aprile-settembre 2018). Con un tweet ha annunciato che riprenderà le attività della sua associazione politica-elettorale (negli Usa si chiamano Pac), ma non solo. Perché, dando seguito a parte di quei rumor e seguendo la linea critica con cui aveva lasciato il più alto incarico all’interno della Casa Bianca di Donald Trump, Bolton ha accusato gli uffici che dirigeva di averlo volutamente messo a tacere impedendogli di accedere al suo account Twitter. Il profilo era privato, ma una volta passato nell’amministrazione ha dovuto dare le referenze di accesso al governo, come tutti i funzionari: ora dice che non gli erano state restituite le credenziali di accesso fino ad ora.

“È risorto”, enfatizza il Washington Examiner, giornale piuttosto vicino alle sue visioni politiche — il neoconservatore, seppure con le sue atipicità. “Molti stanno speculando su ciò che ho intenzione di fare dopo. Sono entusiasta di dirvi su cosa sto lavorando. Ecco un’anteprima”, ha scritto l’ex ambasciatore alle Nazioni Unite sotto il presidente George W. Bush (da agosto 2005 a dicembre 2006) mettendo il link al sito del suo Pac.

L’organizzazione di Bolton in passato ha appoggiato alcuni repubblicani in carica che sono in procinto di essere rieletti nel 2020 — il senatore Tom Cotton dell’Arkansas, Cory Gardner del Colorado e Thom Tillis della Carolina del Nord e contribuirà inoltre a sostenere i rappresentanti Adam Kinzinger dell’Illinois e Lee Zeldin di New York.

“John Bolton Pac e John Bolton Super Pac cercano una politica di sicurezza nazionale forte, chiara e affidabile, basata sulla costanza e la risolutezza”, ha detto. “L’esperienza che questi membri in carica del Congresso hanno offerto loro una straordinaria comprensione e conoscenza delle minacce che affrontiamo, dal terrorismo internazionale ai regimi canaglia come l’Iran e la Corea del Nord”.

Dal 2014 il Pac ha donato oltre 1,5 milioni di dollari a candidati federali e statali. Bolton è un convinto sostenitore dell’aumento della proattività nella sicurezza nazionale, settore per cui ha raccolto altri 6 milioni di fondi indipendenti. Trump ha detto di lui: “Ogni volta che si sveglia la mattina vorrebbe far la guerra a qualcuno di diverso”.

A Bolton è stato chiesto di testimoniare per le indagini sull’impeachment della Camera ed è visto come un elemento potenzialmente chiave. Potrebbe essere stato informato sul quid pro quo proposto da Trump al presidente ucraino. Il consigliere non era d’accordo sull’idea del presidente — bloccare gli aiuti militari che Kiev avrebbe usato contro la Russia nel Donbas, finché gli ucraini non avessero annunciato l’apertura di un’inchiesta sul contender Dem Joe Biden. La riteneva un’esposizione rischiosa per la sicurezza nazionale.

Prima del suo annuncio Pac, Bolton aveva twittato: “Torniamo a discutere le questioni di sicurezza nazionale critiche che si trova ad affrontare l’America. Le minacce sono gravi e in crescita. La presidenza e il controllo della Camera e del Senato saranno tutti decisi in meno di un anno. È ora di parlare di nuovo!”.

