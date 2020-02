Coronavirus, il successo dello Spallanzani unisce tutti (anche Salvini)

Un grande successo capace di mettere assieme maggioranza e opposizione. All’opsedale Spallanzani di Roma arriva l’annuncio da parte dei virologi dell’isolamento del coronavirus, un grande passo avanti per la ricerca contro l’infezione che ha allarmato il mondo. “Un passo per tutta la comunità scientifica che consentirà di accelerare la ricerca su questa malattia”, ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, in occasione della conferenza stampa in cui è stato fatto l’annuncio. “L’Italia ha uno dei servizi sanitari migliori del mondo e oggi lo ha nuovamente dimostrato”.

I commenti alla notizia non si sono fatti aspettare, anche da Perchino. La tv cinese Cgtn ha definito un passo “di grande significato per fermare il coronavirus” il fatto che l’Italia abbia dichiarato che “il laboratorio del suo istituto nazionale per le malattie infettive ha isolato il virus”.

Anche le forze di opposizione che negli scorsi giorni avevano criticato l’operato del governo, hanno plaudito al risultato italiano. “Complimenti ai medici dello Spallanzani che sono riusciti a isolare il virus!”, ha scritto Matteo Salvini sulle sue pagine social. “Professionalità, dedizione e sacrificio che confermano la bravura dei nostri medici e che danno una speranza di guarigione a tanti malati”. E così anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “L’Istituto Spallanzani di Roma è un orgoglio italiano e la notizia che la sua equipe di virologi ha isolato la sequenza del coronavirus ne è l’ultima conferma. Siamo fieri che l’Italia abbia aperto la strada per trovare una cura a questa malattia grazie all’eccellenza del sistema sanitario nazionale”.

“Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il #coronavirus – ha twittato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte -. Una notizia importantissima per lo sviluppo delle cure. Un grande plauso a ricercatori e staff medico dello Spallanzani. Orgogliosi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, tra i migliori a livello mondiale”. Un plauso all’eccellenza italiana che arriva anche da Bruxelles, dal commissario europeo per l’Economia (e già ministro nonché presidente del Consiglio italiano) Paolo Gentiloni: “Orgoglioso per il contributo della ricerca italiana all’isolamento del #Coronavirus #Spallanzani”.

Ha commentato con orgoglio e riconoscenza anche il medico e virologo più conosciuto d’Italia, Roberto Burioni: “L’isolamento del virus e la caratterizzazione della sua sequenza a tempo di record sono un segno di grande efficienza. La decisione di mettere virus e sequenza a disposizione della comunità scientifica mondiale è segno di grande responsabilità. Complimenti e grazie (da scienziato e da cittadino) al ministro Roberto Speranza e ai colleghi dello Spallanzani”.

Una nota arriva anche dal Presidente della Repubblica, che ha indirizzato un messaggio al Presidente cinese Xi Jinping: “Seguo con viva partecipazione gli sviluppi della situazione sanitaria creatasi a seguito della diffusione del coronavirus 2019 nCoV”. “Desidero farLe pervenire le espressioni più sincere della vicinanza e della solidarietà degli italiani tutti e mie personali nei confronti dell’amico popolo cinese. Partecipiamo al dolore delle famiglie di quanti hanno perso la vita e auguriamo ai malati – assistiti dal coraggioso personale medico-sanitario cinese – un pronto e completo ristabilimento – scrive ancora il Capo dello Stato -. Desidero inoltre ringraziarLa per la collaborazione e la sensibilità mostrate dalle autorità cinesi nel facilitare l’evacuazione per via aerea dei connazionali residenti a Wuhan. In questo spirito, colgo l’occasione per confermarLe che nell’affrontare l’emergenza sanitaria la Repubblica Popolare Cinese può contare sulla disponibilità della Repubblica Italiana per ogni assistenza che venisse ritenuta utile. Con l’auspicio che si torni sollecitamente a condizioni di normalità sotto ogni profilo”.

Come sottolineato dal Capo dello Stato, infatti, i cittadini italiani che si trovavano a Wuhan nell’epicentro dell’epidemia della polmonite virale sono ora in viaggio verso l’Italia. “Domani mattina saranno in Italia – ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio -, atterreranno all’aeroporto di Pratica di Mare e potranno riabbracciare i propri cari”. “Grazie all’Istituto Nazionale Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’, ai loro medici e a tutti gli operatori sanitari. Grazie per il lavoro che hanno svolto in questi giorni sul coronavirus con professionalità e competenza”, ha poi aggiunto Di Maio su Facebook. “In meno di 48 ore dal caso di coronavirus in Italia, sono riusciti a isolare il virus. E grazie a questa celerità sarà possibile perfezionare i metodi diagnostici già esistenti. Queste sono le nostre eccellenze, questa è l’Italia”.

