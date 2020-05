Il Parlamento si muova in difesa di Hong Kong. Scrive Harth

Oggi, nonostante la pandemia Covid-19, a Hong Kong si sono di nuovo svolte manifestazioni di migliaia di persone contro la proposta del governo di Pechino per una cosiddetta legge sulla sicurezza nella ex colonia britannica. Il disegno di legge, definito “draconiano” dagli attivisti per la democrazia a Hong Kong, metterebbe in realtà fine al paradigma “un Paese, due sistemi”, previsto dall’accordo internazionale sino-britannico e dalla Basic Law di Hong Kong, imponendo una supremazia della giurisdizione della Repubblica Popolare Cinese sui cittadini del territorio autonomo.

Come denunciano da tempo da milioni di cittadini, ormai da mesi impegnati in manifestazioni e lotte a difesa della propria libertà come garantita dalla Costituzione, Pechino non solo vuole violare i principi contenuti nei trattati internazionali sottoscritti, ma intende imporre un controllo immediato sulla metropoli, armando di fatto la polizia segreta di Pechino e equiparando le attività dei dissidenti democratici ad atti terroristici – come già accade da tempo nelle regioni autonomi del Tibet e dello Xinjiang – potenzialmente portando a una serie massiccia di arresti, come di costume nella Cina continentale.

Già oggi, la polizia di Hong Kong ha eseguito almeno 150 arresti, soprattutto per manifestazione non autorizzata. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno caricato, usato spray urticanti, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere chi è sceso in strada a protestare contro la legge sulla sicurezza nazionale all’esame del Congresso nazionale del popolo.