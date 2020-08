È l’America, bellezza! La beauty routine di AOC (e la risposta di Crosetto)

I giochi della campagna elettorale e della politica negli Stati Uniti, si sa, sono creativi e c’è spazio per tutto. L’ultima originale trovata è della giovanissima rappresentante del Partito Democratico, Alexandria Ocasio-Cortez. Lei, nata nel 1989, “la giovane favolosa”, seguendo il titolo del libro di Francesco Foti, non ha deluso i suoi coetanei e come uno dei tanti “millennials” si è lasciata andare all’attrazione dei video in rete.

Questa volta le immagini sono state postate sul canale Youtube della rivista Vogue Usa. Intitolato: “Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez’s Guide to Her Signature Red Lip”, nel video l’attivista spiega la propria beauty routine, tra prodotti per l’idratazione della pelle, fondotinta, blush e rossetto. Il tutto condito con messaggi femministi di empowerment, in perfetta coerenza con il “AOC style”.

“Ancora persiste questo preconcetto per cui se sei una donna che si interessa di make-up, beauty e moda devi necessariamente essere un tipo frivolo – sostiene AOC -. Non sono d’accordo: se svegliarti la mattina e truccarti ti rende felice, perché mai dovresti rinunciarci?”.

In tanti hanno criticato l’uscita di Ocasio-Cortez, e molti altri hanno apprezzato la sua leggerezza. In Italia, Guido Crosetto, presidente della Federazione delle aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), ha risposto alla politica statunitense con molta ironia.

In un video postato su Twitter – dove ha più di 117.000 follower – il parlamentare ha risposto alla “mia cara @AOC”, presentando invece quelli che sono i suoi consigli di bellezza. Con tubetto di crema per perdere pancia e addome e una semplice fetta biscottata. Ma lui stesso avverte che il suo scherzo non è da rifare in casa!

Mia cara @AOC, non potevo non risponderti! ????

(Per prevenire i soliti: è domenica, sono in vacanza, rilassato e sto "giocando". Ok?) Per il mio amico @nomfup

