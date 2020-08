Bullpadel sarà “Technical Sponsor” del WPT Sardegna Open 2020

Il marchio Bullpadel sarà “Technical Sponsor” del WPT Sardegna Open in programma a Cagliari dal 6 al 13 settembre prossimi.

“Uno degli obiettivi di Bullpadel è supportare l’espansione del padel a livello internazionale. È per questo che, per noi, è un grande onore far parte della prima prova che si terrà in occasione del “WPT Sardegna Open 2020”.

Saremo sponsor tecnico ufficiale e vestiremo i ball boys con la Collezione Ufficiale “World Padel Tour”. Una gamma tessile in cui abbiamo optato per l’innovazione e l’avanguardia. Ciò si riflette in un’immagine con motivi che trasmettono dinamismo, oltre ad elementi tipografici strategicamente posizionati per personalizzare questi capi esclusivi. Siamo molto felici di essere presenti a questo storico evento in un paese in cui il padel sta guadagnando sempre più importanza e notorietà” – ha dichiarato il Technical Sponsor dell’evento.

L’evento sportivo è curato da NSA Group in partnership strategica con la Regione Sardegna. La manifestazione sportiva sarà realizzata grazie alla collaborazione con la Federazione Internazionale di Padel e la Federazione Italiana Tennis.

Per seguire tutti gli sviluppi del WPT Sardegna Open 2020 sarà possibile collegarsi al sito ufficiale del Torneo: www.italianopenwpt.com

ultima modifica: da