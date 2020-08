Open Arms, Salvini ha un nuovo avvocato… Rudolph Giuliani

Matteo Salvini ha trovato il suo avvocato, e non è l’ultimo degli arrivati. Niente paura per il caso Open Arms: ci pensa Rudolph Giuliani a difenderlo. L’ex sindaco di New York e braccio destro del presidente americano Donald Trump si è oggi lanciato in una strenua difesa del “Capitano” su Twitter.

Tutto parte da un cinguettio di una giovane ragazza italoamericana, Sofia Carbone (account seguito da Salvini). “Salvini sta facendo i conti con un processo criminale su un disaccordo politico. Vi suona familiare? Trump è stato messo sotto impeachment e hanno cercato di rimuoverlo dal suo posto proprio su un disaccordo politico. I leader nazionalisti e populisti sono sotto attacco in tutto il mondo”.

— Sofia Carbone (@sofiaicarbone) August 4, 2020