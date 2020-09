Incendi in California e Oregon, Biden attacca Trump sul clima: “Un piromane”. Il video

Incendi in California e Oregon, Biden attacca Trump sul clima: “Un piromane”

California, 14 set. (askanews) – Gli incendi, aggravati dal vento e dalla siccità, continuano a devastare California e Oregon, negli Stati Uniti. Si contano i danni, il numero dei morti è salito ad almeno 35 e ci sono decine di dispersi.

Il presidente americano, Donald Trump si è recato in visita in California, in uno degli Stati della costa occidentale più distrutti dalle fiamme e ha cercato di rassicurare i funzionari, preoccupati del riscaldamento globale. “Alla fine ci sarà un raffreddamento del clima, non credo che la scienza lo sappia davvero”, ha spiegato nonostante il governatore Gavin Newsom gli abbia fatto notare che quello passato è stato l’agosto più caldo e con più siccità nella storia del Paese: “Qualcosa è successo alle risorse idriche del mondo – ha detto – noi veniamo da una prospettiva e umilmente adesso dobbiamo attenerci alla scienza e a quelle che sono le prove che stiamo osservando: è evidente che il cambiamento climatico è reale”.

Anche lo sfidante di Trump nella corsa alla Casa Bianca, il democratico Joe Biden, ha attaccato il presidente, accusandolo di negare la realtà dei cambiamenti climatici responsabili in parte degli incendi. “Se si danno a un piromane altri quattro anni alla Casa Bianca – ha commentato – come soprendersi se l’America non brucerà ancora di più?”.

