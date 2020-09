Sì al referendum e voto disgiunto. Parla Michele Emiliano (che tifa per Zingaretti)

Un invito verso il voto disgiunto (ovvero per la lista M5S ed Emiliano presidente) ed una previsione: ovvero che la sua vittoria in Puglia potrebbe essere un toccasana anche per il governo Conte. Lo dice a Formiche.net il governatore uscente Michele Emiliano, secondo cui in questi 15 anni il centrosinistra ha lavorato per fare della Puglia “una meta tra le più ambite, una regione dove è bello vivere, investire, viaggiare”.

Come è cambiata la Puglia dal 2005 ad oggi?

In meglio. Semplicemente 15 anni fa nel mondo non sapevano nemmeno dove fosse la Puglia sulla cartina geografica. Oggi è una meta tra le più ambite, una regione dove è bello vivere, investire, viaggiare. Non mi dilungo sugli indicatori, ma siamo cresciuti in tutti i settori. E abbiamo dimostrato come si può far crescere il Pil ai livelli delle regioni del nord-est rispettando l’ambiente, il mare, investendo in cultura, formazione e innovazione tecnologica.

Perché i pugliesi dovrebbero riconfermarla governatore?

Perché non li ho mai lasciati soli, né quando combattevamo contro la criminalità organizzata, né di fronte a chi voleva trivellare il nostro mare o deturpare le nostre città. Abbiamo riaggiustato tutto ciò che ci è venuto a tiro, riaperto teatri, realizzato case popolari, riqualificato ospedali. Di ospedali ne stiamo addirittura costruendo altri cinque, nuovi e moderni, che saranno il futuro del diritto alla salute. Abbiamo combattuto il coronovirus e bene, con il professor Lopalco e una squadra straordinaria della Protezione civile e della nostra sanità pubblica. E quindi, non si cambia una squadra così.

Come risponde alle accuse per i precari assunti a una settimana dal voto e per i bonus anche a chi si sposa?

Ci sono voluti 18 anni per sbloccare quelle assunzioni, ferme dal 2002 – ironia della sorte – proprio a causa dell’ex presidente Raffaele Fitto che ha lasciato un buco nella sanità da 700 milioni di euro, e l’emissione di bond a interessi altissimi. Adesso che siamo riusciti finalmente ad avere l’ok dal ministero della Salute e dal Mef ad assumere medici, infermieri e operatori sanitari, un successo storico della mia amministrazione, Fitto parla pure. Il bonus matrimoni è invece una misura chiesta durante la Fase1 dagli operatori per incoraggiare un settore piegato dal Covid. Secondo le stime di Assoeventi, il wedding in Puglia nel 2019 ha movimentato un miliardo di euro, potete quindi comprendere l’entità del danno economico causato dalla pandemia.

Quali effetti potranno esserci sul governo Conte dopo le elezioni regionali? Da tempo ormai si fa anche il suo nome come nuova guida nazionale del partito.

Non ho rinnovato la tessera del partito in ossequio a una sentenza del Csm che mi impedisce in quanto magistrato di averla e comunque penso che Zingaretti stia svolgendo al meglio il ruolo. Una mia vittoria in Puglia può solo rafforzare il governo Conte, una vittoria della Lega sarebbe una pessima notizia a livello nazionale. Lo sa bene anche il Movimento 5 Stelle e pare che in molti per questa ragione si stiano giustamente orientando per il voto disgiunto, cioè per votare la lista M5S ed Emiliano presidente.

Un errore accorpare regionali e referendum? Condivide la posizione dem sul Sì?

Un errore fare le elezioni a fine settembre e non a fine luglio come volevano le regioni. Sul referendum sono in linea con la posizione del Partito Democratico.

Caso trojan-Salvini. Dopo Craxi, Berlusconi e Renzi la giustizia italiana ha cerchiato in rosso un nuovo obiettivo secondo lei?

Per esperienza dico che bisogna lasciare che la giustizia faccia sempre il suo corso avendo fiducia nelle istituzioni.

