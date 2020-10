Salvini e il giudice, come l’immigrazione cambierà la politica. Il punto di Vespa

Matteo Salvini sarà il protagonista, suo malgrado, oggi a Catania alla prima udienza davanti al Gup con l’accusa di sequestro di persona per il caso della nave Gregoretti e sarà il convitato di pietra al Consiglio dei ministri di lunedì 5 ottobre nel quale potrebbero essere approvate le modifiche ai decreti sicurezza voluti dall’ex ministro dell’Interno.

FU AZIONE DI GOVERNO?

In poco più di un anno in Italia è cambiato tutto e non solo a causa della pandemia. Era il luglio 2019 quando 131 migranti restarono quattro giorni a bordo della nave della Guardia costiera prima di essere sbarcati ad Augusta (Siracusa): seguirono la richiesta di archiviazione della procura distrettuale di Catania, confermata in apertura di udienza, e la richiesta di autorizzazione del Tribunale dei ministri, concessa dal Parlamento perché nel frattempo era nato il Conte II e il Movimento 5 Stelle, che aveva votato a favore di Salvini nel caso della nave Diciotti, sulla Gregoretti gli votò contro.

Il leader leghista ha sempre sostenuto, anche nell’ultima memoria difensiva depositata a Catania, che i migranti non furono fatti scendere perché si attendeva un accordo europeo per la redistribuzione e che, in generale, agì per difendere i confini nazionali. Secondo il Tribunale dei ministri, invece, si trattò di una “mera volontà politica” e che quelle decisioni costituirono una “esplicita violazione delle convenzioni internazionali”. Il suo veto all’indicazione di un porto sicuro (Pos, place of safety) da parte del Dipartimento per l’immigrazione del Viminale ha comportato una “illegittima privazione” della libertà personale dei migranti. Salvini ha sempre sostenuto che in quelle decisioni c’era “il pieno coinvolgimento del governo italiano” e questo sarà il punto centrale.

IN ATTESA DELL’OPEN ARMS

In poche parole, provare o meno che l’intero governo condivise quella scelta, in attesa che un vertice straordinario a Bruxelles decidesse il da farsi, potrebbe cambiare le sorti del processo: una scelta collettiva rientra nell’autonomia di un governo e non dovrebbe essere sindacata dalla magistratura. Da questo punto di vista la decisione del giudice Nunzio Sarpietro, presidente della sezione Gip del Tribunale di Catania, sarà importante anche in prospettiva perché tra non molto sarà fissata la prima udienza per il caso Open Arms nel quale Salvini dovrà difendersi da un’altra accusa di sequestro. La vicenda della nave ong risale all’agosto 2019, cominciata all’inizio del mese e conclusa dopo Ferragosto: in mezzo ci fu la crisi di governo voluta da Salvini e gli amici divennero i nemici. In questo caso sarà molto difficile sostenere un’azione collettiva di governo visti gli scontri con il presidente Giuseppe Conte e con i ministri 5 Stelle Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Il rinvio a giudizio o meno del caso Gregoretti, dunque, fornirà indicazioni utili anche per quello Open Arms.

LA STRATEGIA DI SALVINI

Tre giorni di iniziative politiche a Catania sono servite a caricare di significato l’udienza di oggi. L’ex titolare del Viminale alla vigilia ha detto che davanti al Gup non avrebbe parlato, ma in serata dalla Lega hanno fatto sapere che “solo domani (oggi, ndr) deciderà se e quando parlare davanti al giudice e maturerà le proprie decisioni riguardo l’udienza preliminare”. Un’ipotesi è che il suo avvocato Giulia Bongiorno gli abbia consigliato prudenza: annunciare il mutismo 24 ore prima può essere una scelta difensiva rischiosa. Comunque Salvini nega di voler chiedere il giudizio abbreviato, anzi è convinto che non ci sarà il processo, e sollecita “una riflessione su qual è il confine tra l’azione di governo e quella della magistratura”.

FRIZIONI SUI DECRETI SICUREZZA

Nel Consiglio dei ministri del 5 ottobre l’approvazione delle modifiche ai decreti sicurezza è meno sicura che nei giorni scorsi. Nonostante un accordo di maggioranza su una riscrittura radicale, che andrebbe oltre le osservazioni del presidente Sergio Mattarella, il Movimento 5 stelle sta cercando di frenare il Partito democratico che invece non vuole saperne. Cambiare radicalmente norme che il Movimento ha condiviso con Salvini potrebbe lacerare ancora di più i parlamentari e i militanti. Una scelta che arriverebbe all’indomani di elezioni amministrative molto negative e a pochi giorni dalle parole di Alessandro Di Battista che ha definito l’alleanza con il Pd “la morte nera” e la scelta di un vertice collegiale motivata solo dal non volere che lui stesso diventi capo politico. Parole che aumentano i malumori nei gruppi parlamentari. Se non ci fosse un ulteriore rinvio sui decreti sicurezza, non si potrebbe escludere l’ennesima approvazione “salvo intese” rinviando la resa dei conti.

