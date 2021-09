La strategicità di una revisione del Sistema sanitario nazionale, come asset per il funzionamento e la crescita dell’intero sistema-Paese torna ad essere argomento di dibattito, il 4 ottobre alle ore 11.00 in occasione del secondo appuntamento del ciclo di eventi “Non c’è futuro senza…”, organizzato da Janssen, con Fb&Associati e in partnership con Formiche, dal titolo evocativo “Un dialogo sull’evoluzione della sanità di prossimità e digitale per i cittadini”. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul sito Formiche.net e sulla pagina Facebook di Formiche.

Parteciperanno alla discussione Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Sanità, Maria Rizzotti, senatrice e membro della commissione Igiene e Sanità, Alessandro Stecco, membro del Consiglio regionale del Piemonte e presidente della commissione Sanità, Enrico Sostegni, membro del Consiglio regionale della Toscana e presidente della commissione Sanità, Giovanni Gorgoni direttore generale di AreSS Puglia e presidente di Euregha, Ivan Porro amministratore delegato di SurgiQ, Teresa Petrangolini, direttrice del Patient advocacy lab di Altems dell’Università Cattolica del sacro cuore e Massimo Scaccabarozzi, presidente di Janssen Italia. L’evento sarà moderato da Flavia Giacobbe, direttore della rivista Formiche. Contribuirà anche Anmar, Associazione nazionale malati reumatici.

Tra i temi sul tavolo, l’opportunità di riforma e revisione dell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali, che la crisi pandemica ha reso ancor più necessarie per il fine di assicurare ai pazienti la continuità terapeutica e l’assistenza domiciliare e il ruolo fondamentale della digitalizzazione nella prossimità territoriale dei servizi sanitari.