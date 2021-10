Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e poi il voto in Calabria e per le suppletive. Ecco tutti i numeri (in aggiornamento) del voto per le elezioni appena concluse

Alle 15 si sono chiusi i seggi per il rinnovo delle poco meno di 1.200 amministrazioni comunali, tra cui Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna, per le elezioni regionali in Calabria e per le suppletive della Camera. Al via lo spoglio delle schede elettorali, iniziano ad arrivare i primi numeri degli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai.

Ieri sera alle 23, l’affluenza al voto per le Comunali, secondo i dati forniti dal Viminale, è stata del 41,65%, con un calo di circa 20 punti rispetto alle elezioni di cinque anni fa negli stessi Comuni (che si svolgeva però in una sola giornata): allora, infatti, alle 23 l’affluenza fu del 61,49%. Alla stessa ora, in Calabria l’affluenza alle urne è stata del 30,87%, in calo di 13,46 punti rispetto alle precedenti Regionali, quando alla stessa ora del primo giorno di votazioni l’affluenza era stata del 44,33%.

ROMA

A Roma Michetti tra il 27 e il 31%, Gualtieri tra il 26,5 e il 30,5%. Carlo Calenda è in una forchetta 16,5-20,5% e Virginia Raggi tra il 16,5 e il 20,5%.

MILANO

Alle comunali a Milano il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 54-58%. seguito da Luca Bernardo (centrodestra.) con il 32-36%. Seguono Layla Pavone e Gianluigi Paragone, entrambi con una forchetta del 2-4%.

BOLOGNA

A Bologna gli exit poll danno vittoria larghissima di Matteo Lepore, accreditato di una forbice da 61 al 65%. In base alla rilevazione eseguita da Opinio vede lo sfidante appoggiato dal centrodestra, Fabio Battistini, al 26,5%-30,5%. Seguono Marta Collot di Potere al Popolo, a cavallo del quorum per entrare in Consiglio comunale (2-4%) e Dora Palumbo (1-3%), appoggiata da Sinistra Unita.

NAPOLI

Alle comunali a Napoli il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge una forchetta del 57-61%. seguito da Catello Maresca (centrodestra.) con il 19-23%. Seguono Antonio Bassolino (9-13%) e Alessandra Clemente (5,5-7,5%).

TORINO

A Torino il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 44-48%. seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 36,5-40,5%. Seguono Valentina Sganga (7-9%) e Angelo D’Orsi (1,5-3,5%).

TRIESTE

Alle comunali a Trieste il candidato Roberto Dipiazza (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46-50%. seguito da Francesco Russo (centrosinistra) con il 29-33%. Seguono Riccardo Laterza (9-13%) e Alessandra Richetti (2-4%).

CALABRIA

Alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%; al terzo posto Luigi de Magistris con 21-25%

(Articolo in aggiornamento)