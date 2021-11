Il problema adesso non sono i No Vax. Non più e non solo. Il problema sono i milioni di italiani che disciplinatamente e convintamente hanno aderito al piano vaccinale, si sono fatti le due inoculazioni e sono pronti alla terza ma che comunque rischiano di ritrovarsi in zone variamente colorate e inesorabilmente interdittive del Paese, con nuovi limiti ai trasporti e alla vivibilità, con un Natale dove invece di riassaporare il dolce gusto della semi-normalità ripiombano nell’incubo dei pass, delle mascherine dappertutto, dei ristoranti limitati, delle festività carbonescamente imbacuccate per non far scoprire in quanti si attovaglieranno per il cenone.

Per colpa degli irriducibili al no al vaccino, certamente. Per responsabilità di una minoranza corposa e vociante che affolla i talk alla stessa maniera con la quale intasa gli ospedali e fortunatamente non le terapie intensive, guardacaso proprio in virtù di ciò che rifiutano: il vaccino.

Il punto è che il governo, che ha messo in atto una campagna e un’organizzazione per la diffusione dei sieri che tutta l’Europa (e non solo) ci invidia, ora deve fronteggiare un’ondata di ritorno che fortunatamente, ma proprio grazie alle scelte fatte e all’impegno del generale Figliuolo, non diventa un’altra emergenza sanitaria che stroncherebbe sul nascere i teneri germi di recupero ma costringe lo stesso a misurarsi con la disobbedienza surreale e la rocciosa ritrosia di chi considera i vari Pfizer, Moderna e quant’altro il frutto di cospirazioni e scarsa attendibilità e i milioni di vaccinati (non parliamo dei morti per decenza e carità di Patria) oceaniche schiere di cavie a loro insaputa. Sanificati certo, ma contaminati senza scampo dall’avidità di Big Pharma.

Quella che è stata un’accorta e avveduta politica di intervento ora minaccia di trasformarsi nel dramma delle opzioni diaboliche, nella rabbia stavolta della maggioranza nei riguardi della minoranza, con il discrimine che rende labili i confini e le categorie della democrazia, con quelli che hanno sul braccio la stimmate dell’iniezione salvifica e coloro che invece ne sono sprovvisti e perciò devono stare a casa, interdetti all’uso delle loro libertà.

Ecco, appunto: ma tra queste libertà c’è anche quella di infettare chi alla scienza ha creduto e alle direttive pubbliche adeguato? E se il modello Austria viene rigettato, diciamo pure fin qui il giustamente, può poi essere sostituito da norme generalizzate che restringono i diritti di tutti, indistintamente?

Sono quesiti drammatici, che il governo si SuperMario non pensava di ritrovarsi a fronteggiare. Ma il virus si dimostra feroce e perfido nella sua mutazione, capace di cambiare pelle per produrre nuovi danni. E adesso Draghi deve di nuovo affrontare un’Idra che pensava di aver se non sconfitto almeno messo sotto tutela.

Ma il punto, con tutta evidenza, non è unicamente sanitario, che già basterebbe eccome. Il punto è il limite della convivenza civile, della coesione sociale che minaccia di essere disgregata con conseguenze imperscrutabili. È una battaglia che richiede un esecutivo all’altezza della sfida e una maggioranza consapevole e compatta. Il primo c’è ma rischia di essere risucchiato nei gorghi perversi della battaglia per il Quirinale. La seconda si è già sfrangiata, che è un eufemismo per non dire spaccata in più tronconi. Nessuno può immaginare che dopo tanti successi possa arrivare la nemesi. Meglio evitare. Ma chi insiste a non vaccinarsi sa che mette a repentaglio non solo la sua libertà e i suoi diritti, ma quelli di tutti. Di un’intera Paese.