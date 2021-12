Staffetta al vertice di Open Fiber, il braccio di Stato per la fibra ultra veloce. Dopo l’uscita di scena del presidente Franco Bassanini e del ceo Elisabetta Ripa, si preparano a prendere il timone del campione pubblico, Mario Rossetti, che di OF è già direttore generale e Barbara Marinali, proveniente dalle fila di Snam e WeBuild.

Il 3 dicembre si riunirà l’assemblea per approvare il nuovo board, di cui Marinali sarà presidente, ma anche per dare il via libera al riassetto azionario di OF, dopo la decisione di Enel di cedere il proprio 50% a Cassa Depositi e Prestiti e al fondo australiano Macquarie. Ora Cassa salirà al 60% dall’attuale 50, mentre a Macquarie andrà il 40% della fiber company, sancendo il definitivo disimpegno di Enel.

Ma chi sono e da dove vengono di due nuovi vertici di Open Fiber? Marinali è senior advisor del ceo di Snam da settembre 2020, mentre dal 2013 al 2020 è stata componente del primo consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Ancora, dal 2009 al 2013 è stata direttore generale per le infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture. Precedentemente è stata direttore della segreteria del Cipe e reggente del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica presso Palazzo Chigi.

Quanto a Mario Rossetti, che di OF sarà ceo, è stato chief financial officer di Open Fiber da marzo 2017, da agosto 2021 ricopre il ruolo di direttore generale della società, di cui è stato consigliere di amministrazione da marzo 2019 ad agosto 2021. Ha lavorato nella direzione finanziaria della Banca di Roma, di Benetton Group ed è stato direttore finanziario di Vodafone. Nel 1999 è stato tra i fondatori di Fastweb, ricoprendo il ruolo di cfo sino al 2005, quando ne è diventato membro del board. Dal 2015 al 2017 è stato infine presidente e amministratore delegato di Maccorp Group, società attiva nel settore dei servizi finanziari e del turismo.