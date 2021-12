Partirà domani, mercoledì 8, dal cosmodromo di Bikonur in Kazakistan, la navicella Soyuz con a bordo uno degli uomini più ricchi del Giappone, il 46enne Yusaku Maezawa. Direzione, la Stazione spaziale internazionale. Ad affiancare il paperone del Sol Levante il suo assistente, Yozo Hirano, che avrà il compito di documentare i dodici giorni che i due passeranno sull’avamposto spaziale. L’operazione, che verrà gestita dall’agenzia spaziale russa Roscomos e comandata dal cosmonauta Alexander Misurkin, segna il ritorno della Russia nel campo del turismo spaziale.

MILIARDARI SPAZIALI

La trentesima persona più ricca del Giappone secondo Forbes, Yusaku Maezawa deve la sua fortuna alla creazione di un sito per l’e-commerce per la moda, oggi il più grande del Sol Levante. Maezawa è già salito agli onori della cronaca nel 2017, quando ha acquistato il dipinto “Untitled” di Jean-Michel Basquiat per la cifra di 110 milioni di dollari. Oltre che mecenate, Maezawa è anche un grande appassionato di Spazio, e la gita sulla Stazione spaziale internazionale è stata organizzata fin nei minimi dettagli, con una lista di circa centro compiti e attività che il miliardario intende compiere sulla stazione orbitante.

SOCIAL MEDIA IN ORBITA

Ad accompagnare Maezawa nel viaggio spaziale ci sarà anche il produttore cinematografico Yozo Hirano, che ha collaborato con Maezawa anche sul suo progetto di e-commerce d’abbigliamento. Il compito di Hirano sarà riprendere praticamente ventiquattr’ore su ventiquattro l’impresa del magnate e rilanciarne le attività sulle pagine dei social media di Yusaku. Oltre a essere un eccentrico imprenditore, infatti, Maezawa è anche una star dei social, seguito da oltre dieci milioni di follower sparsi sui vari profili del miliardario, che potranno seguire le sue attività spaziali.

IL RITORNO DEL COSMO COMMERCIALE RUSSO

Il volo segna anche il ritorno della Russia nel mercato dei voli commerciali, messo in pausa dal 2009 con il viaggio del canadese Guy Laliberte. Il ritorno del “cosmo commerciale”, in realtà, si è avuto già a ottobre, con Mosca ha battuto Hollywood sul tempo portando il cinema oltre l’atmosfera. L’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko sono stati sulla Stazione spaziale internazionale dove hanno girato Vyzov (la “Sfida”), la storia di una dottoressa (Peresild) inviata d’urgenza sulla Iss per salvare un cosmonauta in pericolo (interpretato dallo stesso Shipenko). I due sono partiti il 5 ottobre dal cosmodromo di Baikonur a bordo di una Soyuz Ms, al comando del cosmonauta Anton Shkaplerov, attraccando dopo tre ore sulla Iss e restando sulla Stazione circa una settimana.