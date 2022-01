Dopo l’addio alla politica in seguito al sospetto di corruzione, l’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz, 35 anni, assumerà un incarico nella Silicon Valley come global strategist della Thiel Capital, una società del finanziere americano di origine tedesca Peter Thiel, cofondatore di PayPal, noto investitore di Facebook, di fede repubblicana e grande sostenitore dell’ex presidente Donald Trump. Kurz, il più giovane capo di governo nella storia dell’Austria, eletto la prima volta ad appena 31 anni, farà il pendolare tra gli Stati Uniti e l’Austria.

A inizio dicembre Kurz aveva tenuto una conferenza stampa a Vienna per congedarsi dalla vita politica, giustificandosi di voler dedicare più tempo alla famiglia: “Sono estremamente grato per questo tempo, per tutte le esperienze. E spero vivamente di aver dato il mio contributo per muovere la nostra bella Austria un po’ nella giusta direzione”.

Come ricorda il Corriere della Sera, non è la prima volta che Thiel ingaggia politici di rilevo a Vienna. Nel 2015 l’ex dirigente federale del Partito socialdemocratico austriaco, Laura Rudas, ha lasciato la politica a 33 anni per lavorare per Palantir, società che produce tecnologie per la sorveglianza.

Il rapporto tra Thiel e Kurz sembra avere alcuni anni. Sul profilo Twitter dell’ex cancelliere tedesco c’è una foto dei due alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2017. Avevano discusso di “come la digitalizzazione cambia il mondo”, si legge.

Great to meet @peterthiel at #MSC2017 and to discuss how #digitalization changes our world. Thanks for the opportunity! pic.twitter.com/WWcodmnZVS — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 17, 2017