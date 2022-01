Un saluto unanime, addolorato, quello delle istituzioni italiane ed europee, del mondo del giornalismo e della politica, ma anche di chiunque abbia incrociato la strada di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto questa notte a Roma, dopo essere stato ricoverato il 26 dicembre per “il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”.

“La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora profondamente”, ha fatto sapere con una nota il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un’Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo”.

Nel suo ultimo video (si può vedere QUI), Sassoli augurava a tutti delle vacanze serene, con un messaggio di speranza: “La speranza siamo noi, quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno”. Umberto Pizzi lo ha ricordato con le sue foto (si possono vedere QUI), e si può leggere la sua biografia in questo articolo.

IL VIDEO CON FIORELLLO E BALDINI

TUTTI I TWEET DI CORDOGLIO E ADDIO

David Sassoli, EP president and dear friend, has died. I’m at a loss for words. His kindness was an inspiration to all who knew him. My heartfelt sympathies to his family and all his loved ones. Addio amico mio.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) January 11, 2022