Nuovo accordo di collaborazione per Thales Alenia Space con la Corea del Sud. Questa volta riguarda la fornitura di un processore digitale innovativo che andrà in orbita nel 2027 con il satellite coreano Geo-Kompsat-3

Thales Alenia Space (Tas), joint venture di Thales e Leonardo, ha siglato un contratto con la società Lig Nex1 Co. Ltd della Corea del Sud, specializzata nel settore dell’aerospazio e della difesa. L’accordo riguarda la fornitura di un processore digitale all’avanguardia per il satellite coreano Geo-Kompsat-3 preposto alle telecomunicazioni.

Il satellite coreano

Geo-Kompsat-3 è un satellite multifunzione geostazionario per le telecomunicazioni multibanda che verrà lanciato, secondo le previsioni, nel 2027. Provvederà a fornire servizi di comunicazione satellitare alla penisola coreana e alle zone marittime limitrofe, garantendo comunque la continuità di servizio rispetto al satellite Coms-1 funzionante in orbita. Due enti coreani comparteciperanno al programma, l’Istituto per la ricerca elettronica e le telecomunicazioni (Etri) che sarà responsabile dei payload del satellite, e l’Istituto di ricerca aerospaziale (Kari) che si occuperà invece della piattaforma del satellite.

La collaborazione

La joint venture vanta una posizione leader nel mercato delle telecomunicazioni satellitari, fornendo soluzioni competitive nelle aree dell’elaborazione digitale di bordo trasparente e rigenerativa. Con questo accordo ha inaugurato “un nuovo capitolo nella lunga storia di successo tra la nostra azienda e la Corea del Sud”, ha detto Stéphane Terranova, ceo di Tas in Spagna. Il recente contratto è l’ultimo tassello della lunga sinergia esistente tra Tas e la Corea del Sud nel perimetro dei programmi spaziali. Vi erano state infatti collaborazioni per missioni geostazionarie (Coms-1 e Geo-Kompsat 2A e 2B), missioni di osservazione della Terra con la famiglia di prodotti Koreasat, il programma di esplorazione lunare (Kplo) e quello di navigazione satellitare (Kass).

Un alleato contro le calamità (e non solo)

Uno degli aspetti più rilevanti è il supporto che il nuovo satellite fornirà alla Guardia costiera coreana, non solo per il salvataggio in mare ma anche, più in generale, per la protezione marittima dell’intero Paese. Tale sinergia contribuirà ulteriormente al monitoraggio e controllo di quel delicato braccio di mare dell’Indo-Pacifico, uno dei territori centrali dell’odierna geopolitica. Infatti, grazie al suo Sistema di raccolta dati, il satellite fornirà informazioni utili al monitoraggio delle calamità, delle emergenze e delle acque sia al ministero dell’Ambiente sia a quello della Scienza e delle Tecnologie dell’informazione. Questi dati potranno essere utilizzati per rispondere in modo più efficiente in caso di disastri, e per testare le attività di ricerca dell’apparato di comunicazione satellitare del Paese.

Un processore all’avanguardia

Il processore digitale è uno degli elementi-chiave della comunicazione a banda larga. Tas in Spagna si occuperà delle specifiche tecniche del processore digitale all’avanguardia a 360 gradi, dalla progettazione allo sviluppo, dall’assemblaggio all’integrazione, dal test alla consegna. Offrendo al contempo le proprie competenze ingegneristiche al servizio di Etri e Lig Nex1 per rendere l’integrazione del processore con gli strumenti a terra più collaborativa e semplice. Tale processore è basato sulla famiglia di prodotti Prodige di Tas, che altro non sono che processori digitali a frequenza radio (Rf) flessibili, compatti, elaborati digitalmente, dal design scalabile e modulare, e collaudati in volo per carichi utili destinati alle telecomunicazioni satellitari.