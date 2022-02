Il Centro economia digitale presenta, in collaborazione con la Luiss business school, e in media partnership con Formiche, il rapporto “Next generation Italia – execution”, sull’impiego dei fondi del Pnrr. Manager e rappresentanti delle istituzioni elaboreranno proposte specifiche durante l’evento, mercoledì 23 febbraio alle 11, in diretta su questa pagina e sui canali social di Formiche e del Centro Economia Digitale

Come impiegare al meglio i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)? Si può rilanciare l’economia italiana? Quali potranno essere le azioni specifiche da intraprendere? A queste domande ha cercato di rispondere il rapporto realizzato dal Centro economia digitale (Ced), che sarà al centro del live talk “Next generation Italia – execution”. L’evento organizzato in collaborazione con la Luiss business school che si terrà mercoledì 23 febbraio dalle 11. “Il successo del Pnrr si misurerà nella capacità di agire con efficacia su tre assi principali: il rapporto con il mondo economico, il rapporto della PA centrale con gli enti locali ed il rapporto con l’Europa”, ha dichiarato Rosario Cerra, fondatore e presidente del Ced.

Insieme al presidente Cerra, parteciperanno membri delle istituzioni, dell’industria e esperti del settore come il team leader affari economici presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Adelaide Mozzi, il direttore della Luiss business school e membro del comitato scientifico del Ced, Paolo Boccardelli, il direttore ricerche del Ced e professore di economia a Roma Tre, Francesco Crespi, l’amministratore delegato di InfoCert – Tinexta group, Danilo Cattaneo, il direttore relazioni esterne Open Fiber, Andrea Falessi, il direttore relazioni istituzionali Italia di Leonardo, Filippo Maria Grasso, l’amministratore delegato di Enel Italia, Nicola Lanzetta, l’head of digital & information technology di Eni, Dario Pagani, e l’executive vice president chief public affairs officer di Tim, Alessandro Picardi. Presenti anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, il sottosegretario di Stato del ministero dello Sviluppo economico, Anna Ascani, il presidente della commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera, Fabio Melilli, l’assessore transizione ecologica e trasformazione digitale della regione Lazio, Roberta Lombardi e il direttore strategie settoriali e impatto di Cassa depositi e prestiti, Andrea Montanino. Modera l’incontro Flavia Giacobbe, direttore di Formiche.

