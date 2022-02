Mercoledì 16 febbraio alle ore 17:00 il live-talk di presentazione del libro Volti d’Italia di Gaia van der Esch, executive ed esperta di policy che ha attraversato l’Italia armata di un questionario per tentare di capire chi sono, cosa vogliono e cosa temono gli italiani di oggi

Un reportage ma anche un saggio narrativo, Volti d’Italia. Viaggio nei nostri pensieri, desideri e paure è il ritratto in prima persona di un popolo inquieto e vitale, deluso dal presente e orgoglioso del passato, desideroso di cambiare e scoraggiato dalla possibilità di farcela. Il libro racconta l’itinerario di Gaia van der Esch, executive ed esperta di policy, dalla Sicilia a Trento per ragionare sull’identità italiana attraverso un questionario qualitativo di 46 domande che ha somministrato in ogni regione d’Italia, facendo attenzione a catturare persone di ogni età e genere al fine di catturare una fotografia del popolo italiano il più possibile reale.

Sono questi i temi centrali che verranno dibatutti nel corso della presentazione di Volti d’Italia, insieme all’autore Gaia van der Esch saranno presenti Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis e Lorenzo Pregliasco, Founding partner YouTrend. Modera Maria Paola Frajese, giornalista Formiche. La diretta su questa pagina, e sulla pagina Facebook di Formiche (@formichenews).