A un anno dalla scomparsa del prefetto ex ed direttore del Sisde, un evento con Valentini, Violante, Guidi, Frattini, Savona e Letta

A un anno dalla scomparsa di Carlo Mosca, prefetto della Repubblica e vicedirettore del Sisde dal 1994 al 1996, l’Università della Calabria ha organizzato via webinar una giornata di studi in suo onore. Mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 16 all’indirizzo shorturl.at/brQX6 si svolgerà il convegno “Carlo Mosca e l’intelligence. Al servizio allo Stato per l’interesse nazionale”.

Si inizierà con la presentazione di Mario Caligiuri, direttore del Master in Intelligence dell’Università della Calabria e presidente della Società Italiana di Intelligence. La relazione verrà svolta dal Consigliere di Stato Marco Valentini. Seguiranno gli interventi del presidente Fondazione “Leonardo” Luciano Violante, del vicedirettore del Dis Alessandra Guidi, del presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini (video), del presidente della Consob Paolo Savona e del presidente del premio “Francesco Cossiga per l’intelligence” Gianni Letta.

“Ricordare Carlo Mosca a un anno dalla morte significa evidenziare la necessità di uno Stato per tutti, che coniughi sicurezza e libertà. Mosca è stato un testimone ed un esempio di rigore morale e intellettuale, dando anche un contributo decisivo per la diffusione della cultura dell’intelligence nel nostro Paese”, ha dichiarato Caligiuri, uno dei promotori dell’iniziativa.