Nuovi ordini da tutto il mondo per gli elicotteri italiani. Leonardo ha annunciato la vendita di 23 velivoli, di modelli diversi, in Europa, America e Asia. Complessivamente, i nuovi contratti raggiungono un valore di circa 256 milioni di euro, con consegne previste tra il 2022 e il 2023. La società di Piazza Monte Grappa, reduce dal salone elicotteristico Heli-Expo 2022 a Dallas, ha inoltre confermato l’attivazione di nuovi servizi in tutto il mondo, resi possibili dall’avvenuta consegna tra il 2021 e il 2022 degli elicotteri prodotti dal gruppo italiano.

I successi del AW139

Campione di vendite è l’AW139, con 15 nuove richieste. Elicottero per il trasporto commerciale e la ricerca e il soccorso, ne sono già in servizio oltre mille in tutti i continenti. In Turchia, dove già volano trenta elicotteri italiani di vario tipo, dal trasporto Vip, all’elisoccorso, la Kaan Air ha firmato un contratto per una ulteriore unità del modello. Quattro AW139 in modalità Vip sono stati ordinati da tre diversi utenti privati negli Stati Uniti. Inoltre, l’elicottero fornirà i servizi di collegamento tra le sei maggiori isole di Izu, nell’area di Tokyo, operati dalla società Toho Air Service. Si tratterà del primo servizio passeggeri per il velivolo in Giappone, dove il modello è già presente con settanta unità. In Messico, infine, l’operatore di AW139 Pegaso ha firmato un contratto per un ulteriore elicottero per missioni di trasporto offshore e ricerca e soccorso nel Paese.

Il mercato Vip

Sul mercato Vip/corporate, l’operatore per il Regno Unito e l’Irlanda, Sloane Helicopters, ha ordinato tre elicotteri bimotore leggeri AW109 GrandNew. “Siamo lieti e onorati di portare avanti la nostra collaborazione con Leonardo – hanno dichiarato i rappresentanti di Sloane – in qualità di distributore unico di Leonardo da quasi 27 anni, possiamo vantare una conoscenza straordinaria dei requisiti degli utenti finali”. Attraverso la collaborazione col gruppo britannico, infatti, Leonardo ha consegnato 91 elicotteri commerciali a diversi operatori privati nei due Paesi, confermando la società italiana quale maggior costruttore di elicotteri Vip/corporate in Gran Bretagna. La crescita in questo settore si registra anche in Italia, con l’operatore Hoverfly che ha ricevuto nel 2021 il primo AW109 Trekker destinato all’Italia, e in Brasile, dove Comexport ha ordinato un AW169 in configurazione Vip che si aggiunge ai sette già presenti nel Paese sudamericano. Leonardo, tra l’altro, vanta una quota di mercato Vip pari al 45% negli ultimi dieci anni, e l’azienda ha infatti lanciato il suo nuovo marchio “Augusta”, dedicato al settore.

Supporto offshore

L’AW169, inoltre, ha ottenuto diversi successi nell’attività di supporto alle operazioni offshore. Nel Mar del Nord, diversi operatori hanno scelto l’elicottero italiano per raggiungere le proprie installazioni in mare aperto. Tra i nuovi contratti c’è l’acquisto di due unità da parte della tedesca HeliService international GmbH, attiva in tutto il mondo. I nuovi AW169 verranno utilizzati a Taiwan per sostenere la costruzione delle pale eoliche a largo delle coste dell’isola. Henk Schaeken, managing director di HeliServices, ha dichiarato: “Dobbiamo molto del nostro successo alla versatilità e alle capacità dell’AW169, e le maggiori prestazioni introdotte dall’incremento di capacità recentemente certificato per il velivolo ne hanno fatto la scelta ideale per il progetto di Taiwan”.