Dai satelliti in grado di rifornirsi in orbita alle interfacce virtuali immersive tra droni e combattenti, il sottosegretario della Difesa americano con delega alla Ricerca e l’ingegneria, Heidi Shyu, spiega come le nuove soluzioni tecnologiche consentiranno alle Forze armate del futuro di mantenere il proprio vantaggio competitivo

Ci stiamo affacciando in una nuova era strategica, una decade decisiva nel corso della quale dobbiamo assicurarci di investire i giusti fondi nello sviluppo tecnologico in una visione di lungo periodo. A dirlo è Heidi Shyu, sottosegretario della Difesa americano per la Ricerca e l’ingegneria nell’amministrazione Biden, in visita a Roma. Il vantaggio competitivo nella tecnologia, da ricercare impiegando al massimo la cooperazione internazionale tra partner, creerà le condizioni e le soluzioni che permetteranno di affrontare le sfide del prossimo futuro. Un obbiettivo per cui sarà necessario mettere insieme le risorse necessarie “a spingere sempre più avanti i confini infiniti dell’esplorazione scientifica”.

Il legame tra Difesa e tecnologia

Come sottolineato da Shyu, gli Stati Uniti hanno affrontato il tema del legame tra Difesa, scienza e tecnologia nell’ultima Strategia di sicurezza nazionale rilasciata da Washington. “Il mio ruolo – ha spiegato il sottosegretario Usa – è quello di assicurare alle forze armate le tecnologie necessarie ad operare, è questo include l’allocazione di investimenti in diverse aree tecnologie essenziali”. Tra le priorità del Pentagono, e in generale del governo degli Stati Uniti, c’è il mantenimento di “un’aerospazio libero e aperto”, un tema al centro anche delle discussioni con la Difesa e le altre istituzioni italiane.

La rivoluzione spaziale

La nuova frontiera è naturalmente quella delle orbite, che sempre di più sono destinate a garantire nuove capacità che permetteranno alle Forze armate di operare e agire con efficacia in tutti gli altri scenari operativi. Un dominio, quello extra-atmosferico, che sicuramente beneficerà delle innovazioni tecnologiche all’avanguardia che si stanno sviluppando nel settore privato. “Dobbiamo sfruttare il settore in forte crescita dei lanciatori spaziali commerciali, che sta rivoluzionando l’accesso alle orbite” ha detto ancora Shyu, sottolineando che “i lanci economici stanno diventando una realtà”. Lo spazio commerciale, inoltre, grazie alla diversità e alla competitività dei propri attori, “sta fornendo una spinta formidabile all’innovazione tecnologica” anche grazie alla propria capacità di assumersi dei rischi nello sviluppo di nuove capacità”.

Satelliti all’avanguardia

Tra i settori che il Pentagono sta guardando con crescente attenzione c’è anche quello della protezione dei propri sistemi orbitali, a partire dai software installati a bordo, fino a nuove piattaforme di propulsione: “stiamo guardando con interessa alla propulsione elettrica e alla micro-propulsione, oltre alla capacità di rifornire in orbita i satelliti in modo da estendere la vita operativa delle nostre costellazioni”. In questo campo, essenziale sarà anche l’automazione crescente delle piattaforme, con sistemi autonomi di intelligenza artificiale che possano aumentare le capacità dei satelliti.

Integrazione umano-macchina

Autonomia e IA saranno caratteristiche essenziali anche nel dominio aereo (e non solo), con un focus particolare dato dal sottosegretario Shyu ai veicoli senza pilota di ogni dominio. Gli Usa stanno sviluppando una grandissima varietà di nuovi modelli di Uav, da sistemi capaci di decollare da altre piattaforme aeree o dalle navi, a “Uav in grado di muoversi all’interno degli edifici, mezzi che possano decollare e atterrare verticalmente ma volare come aerei”, fino a strumenti per il dominio sottomarino e in grado di operare a terra su tipi diverse di superfici. Tutti questi nuovi mezzi dovranno essere messi in grado di comunicare e cooperare tra loro: “Stiamo sviluppando un sistema di sistemi integrato in grado di acquisire e tracciare le informazioni da ogni sensore” a cui si aggiunge un nuovo tipo di interfaccia tra umano e macchina “in grado di restituire un ambiente virtuale altamente immersivo e realistico che possa migliorare le capacità del combattente e dell’operatore”.