Il titolo è tutto un programma. Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo. Questo il tema del Festival dell’Economia di Trento che, dal 25 al 28 maggio, porterà nel capoluogo trentino economisti, amministratori, politici ed artisti. Incluso il premier Giorgia Meloni, il prossimo 26 maggio. Giunta alla sua 18 esima edizione, la manifestazione curata dal gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, è pronta a riaccendere i motori.

Questo anno, in cui il Festival compie 18 anni di vita, la scelta è di dedicare le quattro giornate a riflettere sul futuro per analizzare le linee guida del cambiamento e le sfide del nuovo mondo di fronte alle guerre e ai cambiamenti della geopolitica, al rischio pandemie, all’emergenza energetica e climatica. A farlo durante i giorni di Trento, dal 25 al 28 maggio, saranno le menti più brillanti della scienza, opinion leader, esperti delle discipline più diverse, in dialogo con le personalità della politica, dell’economia e della società civile, alla ricerca di quella bussola che consentirà di trovare soluzioni adeguate.

La kermesse si svolgerà in modalità diffusa in tutta la città di Trento, attraverso un palinsesto che, accanto agli appuntamenti tradizionali del Festival, proporrà anche questo anno una nutrita agenda d’iniziative rivolte ad un pubblico ampio e trasversale. Poi ci sarà il Fuori Festival, la novità introdotta nella scorsa edizione che proporrà anche nel 2023 una serie di appuntamenti speciali, culturali, didattici, ma anche trasversali e d’intrattenimento con il coinvolgimento di talent, creator e influencer seguiti dai giovani.

Nel complesso, oltre 260 eventi in quattro giorni, con le iniziative del Festival (37% di presenza femminile), di Economie dei Territori, di Incontri con l’Autore e del Fuori Festival che daranno vita a una manifestazione capace di unire l’anima accademica all’economia reale, con l’obiettivo di creare una accoglienza più inclusiva e partecipata per tutti i target interessati a comprendere gli importanti cambiamenti in atto. Come di consueto saranno molti i volti noti a livello nazionale e non solo. Tra questi, oltre al premier, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il nuovo Comandante Generale facente funzioni della Guardia di Finanza, il generale Andrea De Gennaro