Il ministro è sparito dalla scena pubblica nelle scorse tre settimane, tanto da dover essere sostituito dal suo predecessore Wang Yi al summit dell’Asean. Media taiwanesi parlano di una relazione extraconiugale con una famosa giornalista cinese. Il sinologo Francesco Sisci spiega perché in questo momento di confronto con gli Stati Uniti la sua assenza potrebbe essere un grosso problema per Pechino

Che fine ha fatto Qin Gang?

Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang non è apparso in pubblico nelle ultime tre settimane. Ha saltato il lavori dell’Asean in Indonesia per “motivi di salute” (è stato sostituito dal suo predecessore Wang Yi), e un giornale di Hong Kong ha parlato di Covid-19. Ma per la testata nipponica Kyodo News, che riprende alcuni media taiwanesi, il motivo della sua sparizione dalla scena pubblica sarebbe una relazione extraconiugale con una giornalista televisiva cinese molto conosciuta nel Paese. Foto e video di Qin e della giornalista, che lavora per la Phoenix TV di Hong Kong, sono circolati su Twitter. I due avrebbero anche un figlio insieme. La Commissione centrale per l’ispezione della disciplina del Partito comunista al potere avrebbe chiesto al ministro di esprimersi sulla questione.

Come spiega il sinologo Francesco Sisci, di cui pubblichiamo un’analisi qui di seguito, “Qin rappresenta il volto e la voce nuova della politica estera cinese, la parte più attenta e più dialogante rispetto al più rigido Wang Yi. È molto vicino al presidente Xi Jinping e quindi la sua eliminazione politica scuote le politica estera cinese”.

L’eclissi di Qin Gang rischia di danneggiare la Cina in un momento cruciale

Di Francesco Sisci

Gli Stati Uniti, dopo la Seconda guerra mondiale, hanno ricostruito l’Europa, il Giappone e la Corea del Sud, creando nuovi Stati vitali che non erano “colonie” americane. Essi hanno avuto un rapporto dialettico con l’America, anche se non privo di attriti.

Un tentativo simile di ricostruire il Medio Oriente e l’Asia centrale a partire dal 2004, dopo la guerra al terrorismo, è fallito miseramente perché troppo ideologico e non abbastanza realistico.

La democrazia è stata ricostruita in Germania e in Giappone anche cooptando gli ex funzionari dei regimi passati e ritenendoli responsabili della vita e del benessere dei loro Paesi. Gli Stati Uniti non hanno cooptato i funzionari iracheni, che poi non vedevano l’ora di rivolgersi agli Stati Uniti. L’America ha smesso di lavorare con Gheddafi in Libia dopo che questi aveva smantellato il suo programma nucleare.

Gli Stati Uniti non sono riusciti a trasmettere in modo convincente una politica di realismo illuminato alla loro stampa e al pubblico globale, e a quanto pare sono stati spinti da un idealismo semplicistico.

Ora, nel suo approccio alla Cina e alla Russia, l’America sembra aver recuperato un equilibrio realistico; il problema è come spiegarlo al pubblico internazionale.

Con la Cina, l’America vuole il de-risking, non il decoupling; la competizione con i guardrail, non la tensione incontrollata che può portare a una pericolosa escalation.

Allo stesso modo con la Russia, sembra che voglia una via d’uscita negoziata, non una sconfitta totale della Russia che potrebbe portare alla sua dissoluzione con conseguenze insondabili.

Dopo gli insuccessi in Medio Oriente, l’America sembra stia sviluppando, consapevolmente o meno, una nuova strategia. Ecco alcuni punti riconoscibili da lontano.

La strategia dell’America è la sua geografia. Domina un continente grande e ricco e si estende su due oceani, l’Atlantico e il Pacifico. Con ciò, avvolge e proietta la sua influenza sull’Eurasia e sull’Africa. Qui ha una rete capillare di punti di appoggio e di alleanze. Questi alleati non sono appendici asservite, ma possono avere un impatto sulle politiche di Washington. È un peso, perché la capitale statunitense ha a che fare ogni giorno con una raffica di richieste contraddittorie.

Tuttavia, può anche essere vantaggioso perché l’America ha la migliore conoscenza e percezione di tutte le partite politiche in corso nel mondo. Questa conoscenza contribuisce a creare e proiettare la visione globale più accurata in tutti gli argomenti che costituiscono la spina dorsale di una percezione comunemente accettata del mondo.

Gli Stati Uniti sono interessati a rafforzare la propria posizione negli altri continenti, promuovendo infrastrutture e grandi progetti ferroviari che competono con quelli voluti dalla Cina.

Grazie alle loro conoscenze globali, mantengono un’influenza culturale senza pari che si alimenta del dominio tecnologico. Il tutto alimentato e rafforzato dal suo ineguagliabile sistema finanziario, che domina ogni angolo del pianeta.

Il potere è già così pervasivo ed esteso che la sua sfida più grande è l’eccessiva estensione. Per questo motivo sembra che ora si stia concentrando nel tappare le falle intorno alla Cina, attualmente il suo principale avversario strategico, senza però precipitarsi ad agire contro di essa e rimanendo comunque pronta se Pechino si muove.

La Cina, al contrario, si trova in una posizione molto diversa, circondata da Paesi ostili o in crisi come la Corea del Nord e il Myanmar, o da Paesi con una stabilità vacillante come alcune repubbliche dell’Asia centrale.

Da tutto ciò, il destino della Cina sarebbe segnato, a meno che gli Stati Uniti non perdano la concentrazione e la corretta percezione globale. L’America potrebbe sbagliare la sua politica con la Cina come ha fatto con l’Iraq. Le conseguenze sarebbero questa volta molto peggiori rispetto all’Iraq, poiché la Cina è molto più importante. L’intero ordine globale così com’è potrebbe essere scosso e nessuna potenza attuale potrebbe sopravvivere.

La Cina si trova quindi su una strada stretta per uscire dall’attuale situazione di stallo. È dannata se gli Stati Uniti azzeccano la loro politica; è dannata se sbagliano politica.

In questo caso Pechino dovrebbe procedere con molta cautela e le voci sull’eclissi politica del ministro degli Esteri Qin Gang diventano particolarmente delicate. Qualunque siano le ragioni, l’eventuale partenza di Qin Gang danneggerebbe la Cina in un momento particolare in cui la politica estera e la percezione del Paese stanno già cercando di trovare una via d’uscita da una situazione difficile.

*Questo articolo è apparso, in inglese, su Settimana News