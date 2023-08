Secondo il docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica, i rischi sulla salute umana non rappresentano più un problema grazie alle ricerche di questi anni. Il momento di cambiare è adesso, per cogliere le opportunità offerte dal 5G e successivamente dal 6G. Ma le paure sembrano difficili da scardinare

Dopo aver ascoltato l’opinione del professor Antonio Capone del Politecnico di Milano, che ci ha spiegato i motivi per cui il governo italiano dovrebbe convincersi ad aumentare i limiti elettromagnetici portandoli vicini alle medie europee, anche il professor Alessandro Toscano del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica a Roma Tre spinge affinché l’Italia possa abbracciare l’innovazione e sfruttare le nuove tecnologie. Si tratta dell’unico modo “per essere protagonista”, abbandonando le reticenze e fidandosi della scienza come tanti altri Stati hanno già deciso di fare.

Professore, un’altra proroga. L’ennesima. Però non tutto è perduto.

Il governo ha provato a mettere mano alla materia, facendo riferimento alla normativa mondiale e alla scienza, perché è noto che i limiti sono molto restrittivi. Il che ha avuto un suo senso.

Quale?

Bisogna conoscere la fisica del problema. Risale a una trentina di anni fa. I telefonini erano molto inquinanti poiché funzionavano con livelli molto alti, non riuscendo a schermare i livelli di campo elettromagnetico. Ma dopo anni, avendo riscontrato che i rischi per la salute umana sono decisamente più bassi, è il momento di poter mettere mano alla normativa. Anche perché il 5G e il 6G offriranno molti servizi che avranno bisogno di banda larga.

A chi conviene l’innalzamento?

Sicuramente un allentamento dei limiti conviene al cittadino medio, perché avrà a disposizione molti più servizi. Conviene anche alla politica, perché può adottare politiche di digitalizzazione. Il prossimo avvento del 6G avrà un impatto enorme sulla vita delle persone. Affinché l’Italia sia protagonista in questa partita è necessario rivedere il discorso sulla normativa dei limiti elettromagnetici, nella consapevolezza che ci muoviamo in un intorno di valori che sono di assoluta sicurezza. Considerando anche che l’evoluzione tecnologica porterà sempre di più stazioni radio base meglio performanti e meno impattanti per la persona umana.

Quali sono questi rischi per la nostra salute?

Quello che è effettivamente importante è quanto di questo campo magnetico giunga all’interno della persona. C’è una scienza, chiamata dosimetria, e studi ormai consolidati e incontrovertibili che dicono che entro certi limiti non agisce dannosamente con il tessuto biologico. È un dato apolitico, oggettivo. I limiti sono definiti a livello internazionale applicando il principio ASARA, As Low As Reasonably Achievable, si devono imporre dei limiti più bassi possibile per il miglior servizio. Purtuttavia non devono essere bassi in assoluto, ma a seconda dell’utilizzo. In questo senso, la ricerca di campi elettromagnetici svolge un ruolo fondamentale per capire quanto di quello che arriva sul terminale e ritorna alla stazione radio base viene assorbito. Bisogna minimizzare questo campo elettromagnetico.

Come lo riusciamo a valutare?

Esiste un parametro, SAAR, che ci dice quanto effettivamente viene assorbito dalla persona. I valori SAAR dei telefonini ad esempio si sono abbassati moltissimo. Allora, spingiamo affinché meno potenza del terminale vada a finire nel tessuto biologico, ma non abbassando i limiti a priori. Aumentando il mercato di tutto il mondo delle telecomunicazioni, la platea dei servizi dovrebbe avere una ricaduta per una spinta di soluzioni migliori. Appare un paradosso, ma alzare i limiti ragionevolmente significa utilizzare limiti più bassi.

Che tradotto nel gergo comune significa…?

Consentire dei gradi di libertà più ampi non significa alzarli indistintamente, ma settorialmente, quando serve e nella consapevolezza che più tempo passa meno campo elettromagnetico arriverà sulla persona. Nei siti dove verranno collocate le stazioni radio base andranno monitorati con attenzione, è vero. Ma il vantaggio di sbloccare molti servizi e portare in Italia la ricerca mondiale su questi temi è un valore politico molto importante, sebbene ci voglia tempo per eliminare la reticenza.

Concludiamo sempre parlando dei limiti, ma quelli che ci appartengono. Perché non riusciamo a compiere questo passo?

Se non sbaglio, il Presidente della Repubblica ha solo eccepito sull’utilizzo del decreto legge e non ha bloccato l’iter. Quindi ha chiesto solo un processo più ponderato. La questione è delicata: gli effetti non sono immediati. Se beviamo un veleno lo riscontriamo subito, mentre qui è ritardato. Allora la gente non sa se un giorno si manifesterà. Le leggi che governano i campi elettromagnetici sono poi complesse da spiegare alla gente comune. Questi due fattori, effetti ritardati e complessità della materia, portano a una certa preoccupazione facilmente cavalcabile politicamente. Abbiamo però più trent’anni di evidenze e quindi conosciamo molto bene le interazioni con il tessuto biologico. Ormai i limiti sono consolidati e funzionali. E siamo in un contesto in cui l’evoluzione tecnologica aiuta: le macchine di oggi inquinano molto meno di ieri e quelle di domani lo faranno ancor meno di oggi. Lo stesso vale per i limiti. Il contesto è positivo, perché si risparmiano soldi nella fase di produzione e si riduce l’impatto ambientale.