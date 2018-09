L’Iran perde anche il cliente India. L’effetto sanzioni (mentre la Ue…)

Sarà magro il bilancio di novembre dell’Iran. L’India non acquisterà petrolio iraniano per i prossimi mesi. Così Teheran perde un altro importante cliente come conseguenza delle sanzioni americane. L’India si unisce ad altri acquirenti asiatici come la Corea del Sud e il Giappone che hanno già bloccato le importazioni dal Golfo Persico, prima ancora che entrino in vigore le misure da parte degli Stati Uniti a novembre. Non è ancora chiaro se la Cina, principale importatore di petrolio al mondo e soprattutto dell’Iran, resterà fedele o seguirà gli altri.

Secondo il quotidiano Times of India, Indian Oil Corp. e Bharat Petroleum Corp., le due compagnie statali più grandi dell’India, non hanno confermato carichi di greggio iraniano. Ugualmente, Nayara Energy non ha in programma altri acquisti, così come Mangalore Refinery e Petrochemicals Ltd. La pubblicazione precisa, PERò, che possono ancora cambiare idea perché gli ordini possono essere inviati fino ai primi giorni di ottobre.

A Bloomberg, Amrita Sen, analista di Energy Aspects Ltd., ha spiegato che “le esportazioni iraniane potrebbero scendere al di sotto di 1 milione di barili al giorno a novembre, con i tagli dell’India e forse anche dalla Cina”. Il calo delle esportazioni ha contribuito all’aumento del prezzo del greggio al di sopra degli 80 dollari al barile, il valore più alto degli ultimi quattro anni. Di fronte ad ulteriori tagli, il prezzo potrebbe salire ancora, ma in tutto il mondo solo l’Arabia Saudita – e in misura minore gli Emirati Arabi Uniti e la Russia – hanno la capacità di produrre più petrolio ancora.

Da quanto si legge sull’agenzia Reuters, a giugno il ministro del Petrolio indiano aveva anticipato di prepararsi per “una riduzione drastica o a zero” del petrolio iraniano a novembre. “Abbiamo un rapporto speciale con gli Stati Uniti e con l’Iran – aveva detto – e stiamo cercando il modo di mantenere un equilibrio, pensando anche alle compagnie e ai consumatori. Ma se Washington prende una linea dura, non ci sarà un’altra opzione, si dovrà chiudere con le importazioni dall’Iran”.

L’India è stato uno dei pochi elogiati dal presidente americano Donald Trump nel suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: “È una società libera di un miliardo di persone, che sta riscattando con successo milioni di persone dalla povertà”. L’India è il secondo cliente di petrolio iraniano. Ha importato circa 577.000 barili al giorno nel 2018, il che rappresenta il 27% delle esportazioni dell’Iran.

“Le compagnie petrolifere indiane non hanno sentito parlare di Federica Mogherini?”, si legge su Bloomberg. L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto l’istituzione di un veicolo speciale che consenta agli Stati europei, alla Cina e alla Russia di continuare a commerciare con l’Iran nell’ambito dell’accordo raggiunto nel 2015 con il Amministrazione Obama, senza essere colpiti dalle sanzioni. E ha detto che con il tempo questo meccanismo potrebbe essere esteso ad altri paesi. Si farebbero quindi le transazioni con euro, rubli o yuan.

“Comunque c’è un problema – ricorda il sito di analisi di economia e finanza -. L’India ha avuto un deficit bilaterale di circa 8,5 miliardi di dollari con l’Iran nel 2017, secondo l’International Trade Center. L’istituzione di un veicolo per uso speciale di tipo europeo per bilanciare sostanzialmente il commercio esige che Teheran venda il suo petrolio a credito […] Con l’India, il Giappone e la Corea del Sud, Teheran ha notevoli eccedenze, rappresentando un potenziale buco nero. Insieme, i deficit dei tre Paesi è di 14,5 miliardi di dollari”.

