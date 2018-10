Chi ci sarà (e di cosa si parlerà) a Napoli per la tappa campana dell’Osservatorio Orti di I-Com

L’osservatorio Orti arriva a Napoli con la terza iniziativa territoriale di quest’anno, in attesa dell’evento conclusivo di carattere nazionale previsto a fine novembre a Roma. Un focus sull’economia campana e sulla capacità della regione guidata da Vincenzo De Luca di attrarre investimenti. Ma anche un’analisi sul grado di innovazione delle industrie presenti sul territorio e sullo stato e la diffusione di reti e infrastrutture. Saranno questi i temi principali affrontati nel report che sarà presentato domani a Napoli in un evento dal titolo “#TavoloCampania18. Il gioco di squadra tra pubblico e privato per la crescita dei territori”. L’appuntamento rientra tra le attività dell’osservatorio sulle relazioni tra territori e imprese dell’Istituto per la Competitività (I-Com) che quest’anno ha già toccato Torino e Milano.

Spunto di riflessione per il dibattito tra gli oltre venti amministratori locali, parlamentari del territorio,

rappresentanti del mondo imprenditoriale e accademici che parteciperanno all’iniziativa saranno i dati contenuti nel report, che analizza nel dettaglio tutti gli aspetti dell’economia della Campania: dalle tasse ai tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione, dalle infrastrutture all’innovazione. Il rapporto, inoltre, si focalizza sull’attuazione dei programmi elettorali e sull’evoluzione delle strutture regionali deputate ai rapporti con le imprese e i cittadini. Infine si discuterà anche di trasparenza e partecipazione e dei relativi strumenti previsti dalla normativa regionale e di come vengono spesi sul territorio i fondi europei.

L’evento si svolgerà al Centro Congressi dell’università Federico II e avrà inizio alle ore 15:30. Ad aprire i lavori sarà l’assessore al Bilancio del comune di Napoli Enrico Panini dopo il quale interverranno il presidente dell’Istituto per la Competitività Stefano da Empoli, il direttore dell’Area Istituzioni Gianluca Sgueo e di Giovanni Galgano, managing director Public Affairs Advisors, partner tecnico dell’iniziativa. Tra gli altri parteciperanno al dibattito l’assessore al Bilancio della Campania Ettore Cinque e quello all’Urbanistica Bruno Discepolo, la presidente di Ance Giovani Roberta Vitale, il vicepresidente degli industriali di Napoli Francesco Tavassi e i deputati Luigi Gallo, Gennaro Migliore e Paolo Russo, rispettivamente del MoVimento 5 Stelle, del Pd e di Forza Italia.

La tappa napoletana dell’osservatorio dell’Istituto per la Competitività è stata organizzata in collaborazione con l’Università Federico II e con il patrocinio della regione Campania e di Anci Campania e del comune, della città metropolitana, dell’Unione degli Industriali e di Unioncamere di Napoli. I partner dell’iniziativa sono Eni, Open Fiber e Terna.

