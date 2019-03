Anche l’Italia vende online. I numeri dell’e-commerce nel report Infocamere

Non solo Amazon, Zalando, Booking, Alibaba o e-Bay. Anche le aziende tricolore negli ultimi dieci hanno accolto la sfida del web. E a cogliere maggiormente questa opportunità sono stati più degli altri gli imprenditori del sud. Il fenomeno emerge dai dati elaborati da InfoCamere e Unioncamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. Alla fine di dicembre dello scorso anno, le imprese del commercio operanti nella vendita al dettaglio su Internet hanno superato le 20mila unità, triplicando il numero di quelle esistenti alla fine del 2009.

I SETTORI

L’offerta è varia e va dall’abbigliamento ai cosmetici, dall’arredamento e design agli articoli per bambini o per la pesca. Spazio anche auto e moto, casalinghi, food, biciclette, parquet, prodotti farmaceutici, libri, occhiali, giocattoli fino alle “piante di acqua dolce”, ai sistemi di allarme e ai servizi di pompe funebri.

DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER TIPOLOGIA

Lo studio certifica come il ‘boom’ delle imprese di vendita via internet (circa 14mila imprese in più in dieci anni) sia a stento riuscito a compensare la contrazione di operatori che, nello stesso periodo, ha caratterizzato l’intero settore del commercio al dettaglio (diminuito di oltre 16mila unità).

Tra il 2009 e il 2018, confrontando il segmento delle vendite web con l’intero mondo del commercio, le imprese della vendita al dettaglio attraverso internet sono aumentate di 8.994 unità, pari ad una crescita media del 24% all’anno. Nello stesso periodo, l’insieme del settore del commercio al dettaglio ha “perso” circa 16.400 imprese, pari ad una riduzione del 2% nel decennio (passando da 866mila a 850mila unità).



LA SFIDA TRA REGIONI

A cogliere le opportunità del web sono stati maggiormente gli imprenditori del Sud. Se in termini assoluti le regioni a più alta crescita sono state Lombardia, Campania e Lazio (rispettivamente +2.634, +2.018 e +1.555 unità), in termini relativi quelle che sono cresciute a ritmo più sostenuto sono state Campania, Abruzzo e Calabria (tutte oltre la media del 35% all’anno), seguite da Puglia, Basilicata e Sicilia con aumenti medi superiori al 25% in ciascuno dei dieci anni considerati.

