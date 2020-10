Wilson e Milgrom, chi sono i due vincitori del Nobel per l’economia

L’economista e l’allievo. Il premio Nobel per l’economia 2020 è stato assegnato agli statunitensi Paul Milgrom, 72 anni, e al relatore della sua tesi Robert Wilson, 83 anni, entrambi docenti all’Università di Stanford per “i progressi alla teoria delle aste e l’invenzione di nuovi sistemi di asta”, ha affermato la giuria dell’Accademia svedese che ogni anno in questo periodo designa i vincitori del Nobel, per le diverse categorie. I lavoro e gli studi dei due economisti hanno interessato in particolare le aste, ovvero l’assegnazione delle frequenze di tlc e hanno risolto diversi problemi, per esempio, nell’assegnazione, a mezzo aste, anche dei campi di esplorazione petroliferi.

Più nel dettaglio, Wilson e Milgrom hanno ottenuto il riconoscimento per aver migliorato la teoria delle aste che si occupa di come la gente si comporta nei mercati ad asta che “influenzano la nostra vita quotidiana” e “inventato nuovi format per le aste per beni e servizi difficili da vendere in modo tradizionale, come le frequenze radio, a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti in tutto il mondo”.

I due economisti, sono entrambi professori della Stanford University. Wilson, classe 1937, è professore emerito e distinto di Management. Ha reso importanti contributi alla scienza del management e all’economia aziendale. Ha anche partecipato alla riformulazione dell’organizzazione industriale con la teoria dei giochi non cooperativa. Wilson ha sviluppato una teoria per l’asta degli oggetti con un valore comune (quello che è incerto prima dell’asta ma uguale per tutti alla fine): esempi sono il valore delle frequenze radio o il volume di un minerale in una data area.

Mentre Milgrom, classe 1948, è professore dal 1987: esperto della game theory, è specializzato nella teoria delle aste e nelle strategie dei prezzi ed è il creatore del teorema No trade insieme a Nancy Stockey. Insieme a Wilson ha creato il protocollo delle aste che la Fcc, la commissione federale per le comunicazioni americana, usa per determinare quale compagnia telefonica si aggiudichi quali frequenze.

(Foto The Nobel Prize)

ultima modifica: da