Satelliti per guidare elicotteri, riducendo le emissioni, aumentando la sicurezza e rendendo più efficiente la gestione del traffico aereo nazionale. È la sintesi dell’attività testata da Leonardo ed Enav sulla tratta che collega Foggia all’Isola di S. Domino, nell’arcipelago delle Tremiti, attraverso un elicottero AW169 di Alidania, la società che fornisce i collegamenti in questione, oltre alle attività di elisoccorso.

I TEST

I test hanno permesso di validare la procedura “Performance based navigation” (o Pbn), che integra la navigazione satellitare di ultima generazione con avanzata avionica di bordo. L’obiettivo è ottimizzare l’uso dello spazio aereo, grazie alla maggior precisione della navigazione e nelle procedure di avvicinamento e atterraggio, anche in caso di condizioni meteo avverse. La procedura supera il tradizionale metodo delle “radio-assistenze”, basato su stazioni di terra. Il risultato è un miglioramento del sistema complessivo, con meno emissioni inquinanti, meno impatto acustico e maggiori risparmi.

L’INTESA

I test in questione sono i primi dall’intesa siglata a ottobre dai due amministratori delegati, Alessandro Profumo e Paolo Simioni, finalizzata a modernizzare l’impiego degli elicotteri nello spazio aereo nazionale. Oltre al puro trasporto passeggeri, ne potranno beneficiare applicazioni di elisoccorso, di protezione civile, di sorveglianza e anti-incendio, agevolate dalle procedure satellitari indifferentemente di giorno e di notte e dalle condizioni metereologiche, anche per sorvoli a bassa quota. Ne beneficerà prima di tutto la Rete Eliportuale Puglia, a partire proprio dal collegamento Foggia – S. Domino, protagonista dei primi test. È anche il frutto della collaborazione tra Alidaunia e l’European Global Navigation Satellite Systems Agency (Egsa) nell’ambito del progetto “PBN for Hems in the Apulia Region”.

LE COMPETENZE

A dare sostanza alle ambizioni di efficienza sono Enav e Leonardo. La società nazionale di assistenza al volo è all’avanguardia da anni nella progettazione di procedure Pbn, sia su ala fissa che su ala rotante (ne è esempio il servizio offerto da Enav da agosto sull’aeroporto di Genova), pure rispetto al Cielo unico europeo. Leonardo, da parte sua, sfrutta la competenza nella realizzazione di elicotteri di ultima generazione, dotati di avionica allo stato dell’arte e di capacità di navigazione satellitare avanzata, come l’AW169, il bimotore leggero già protagonista di rilevanti contratti nel 2021.