Dai banchi di scuola alle grandi aziende di Stato. C’è un metodo collaudato dietro alla caccia del governo cinese di know how tecnologico italiano. Il caso Alpi Aviation, l’azienda friulana produttrice di droni acquistata tre anni fa da due aziende statali cinesi “con modalità opache”, secondo un’inchiesta della Guardia di Finanza, ha suonato un campanello d’allarme. Quante sono le piccole e medie imprese italiane nel settore tech che hanno gli occhi della Cina addosso?

La domanda non è banale, dopo una pandemia che ha messo a nudo la fragilità delle catene di fornitura globali del comparto. Senza contare le pressioni degli Stati Uniti sugli alleati europei, Italia inclusa, per tagliare i ponti con le aziende tech cinesi sospettate di spionaggio dagli 007 americani. La vicenda Alpi aviation, ora sbarcata al Copasir, ha sollevato dubbi sugli strumenti a disposizione del governo per fermare lo shopping non gradito. Il golden power è stato molto rafforzato, ma interviene ex post, e spesso i buoi sono già scappati dalla stalla.

Un faro si è acceso anche dagli Usa, dove la storia dell’azienda friulana ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Ci sono altre modalità con cui la Cina di Xi Jinping fa “scouting” fra le eccellenze tech italiane, avvisa su Twitter Ryan Fedasiuk, analista del Cset (Center for Security and Emerging Technology), think tank della Georgetown University. Il caso Alpi, nota, “sfortunatamente non è una sorpresa”.

Incredible story by @tomkington, but unfortunately not at all surprising. The China-Italy Tech Transfer Center is very active in scouting tech for 🇨🇳 firms to acquire.

Our (@emily_sw1, @AnnaPuglisi838) May report for @CSETGeorgetown includes this figure from 🇮🇹: https://t.co/3xDjM6oAhH pic.twitter.com/oKDwFOFTqk

— Ryan Fedasiuk (@RyanFedasiuk) September 7, 2021