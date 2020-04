25 aprile, lo speciale di Formiche.net dedicato a Hong Kong e Venezuela 

Per il settantacinquesimo anno dalla Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista celebrata sabato 25 aprile, Formiche.net ha deciso di dedicare uno speciale ai popoli e alle Nazioni che ancora oggi vivono senza poter godere delle libertà fondamentali e senza aver garantita la tutela dei diritti umani. L’iniziativa è volta in particolare ad accendere i riflettori sulle condizioni cui sono sottoposte la popolazione del Venezuela e la cittadinanza di Hong Kong.

Affinché la crisi venezuelana, una delle più grandi catastrofi umanitarie del XXI secolo, non passi in sordina con la pandemia globale del coronavirus, Formiche.net ha deciso di ospitare interventi e interviste di alcuni dei più illustri esponenti del mondo dell’opposizione del regime di Nicolas Maduro. Fra questi, Mariella Magallanes, deputata del Parlamento venezuelano costretta all’esilio in Italia, e Villca Fernández, dichiarato “prigioniero di coscienza” del regime di Caracas da Amnesty Internacional.

Da Hong Kong, Formiche ha chiesto la testimonianza di Joshua Wong, volto di punta del movimento democratico di protesta, segretario del Partito Demosisto, cui da mesi è negato l’espatrio dalle autorità governative. A questi interventi si affiancheranno le analisi di alcune delle più autorevoli voci del mondo delle Relazioni internazionali, come la presidente di Cepa (Center for European Policy Analysis) Alina Polyakova e la fondatrice e direttrice del Creas (Centre for Russia Europe Asia studies) Theresa Fallon.

ECCO LO SPECIALE DI FORMICHE.NET

LE INTERVISTE

Anche ad Hong Kong festeggeremo la Liberazione. Joshua Wong a Formiche.net. L’intervista di Francesco Bechis

Regime comunista e fake news. Non riguarda solo Hong Kong. Parla Fallon. L’intervista di Gabriele Carrer

Un popolo in ostaggio. Il Venezuela di Maduro spiegato da Santodomingo. L’intervista di Rossana Miranda

Da Hong Kong al Venezuela. La libertà soffoca nel buio. Parola di Alina Polyakova. L’intervista di Francesco Bechis

Vi racconto la lotta contro il regime di Maduro. Parla Fernández. L’intervista di Rossana Miranda

INTERVENTI E ANALISI

L’Italia si schieri con i venezuelani, per la loro Liberazione. L’appello di Gullì

Tornerà la libertà. Anche in Venezuela (senza Maduro). Parla Magallanes

Perché non dobbiamo dimenticare il Venezuela. Le parole di Capone (Ugl)

La legittimazione politica e morale dell’Occidente passa dal Venezuela. L’analisi di Carmine Pinto

LE GALLERY

Venezuela in piazza. Storia fotografica delle proteste anti-Maduro. La gallery

Il grido di Hong Kong per la libertà. Le foto delle proteste. La gallery

ultima modifica: da