Sembra un travestimento, ma non è, quello di Centinaio in Sardegna, invece quello di Brugnaro sì, a Venezia. E Schlein non canta, ma protesta davanti alla Rai. Ecco le foto politiche degli ultimi sette giorni

Il destino vuole che la settimana di Sanremo coincida con quella del Carnevale. Allora non stupisce trovare politici mascherati, o maschere di politici, che si aggirano per l’Italia pubblicando foto di travestimenti, come quella del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Invece quella di Gian Marco Centinaio non è una maschera, è solo l’abbigliamento più adeguato per entrare in un caseificio in Sardegna, mentre si muove per l’isola in cui si svolgeranno a breve le elezioni regionali.

E sebbene abbia svelato di avere una grandissima passione per Sanremo, il microfono che usa Elly Schlein non è quello del festival della canzone italiana, ma quello di un megafono, usato in occasione del sit-in davanti alla Rai contro “TeleMeloni”.

Poi presentazioni, visite ai musei e celebrazioni nelle foto degli ultimi sette giorni.

Queste le avete viste?

DALL’ARCHIVIO

LE PUNTATE PRECEDENTI DI #QLAV A QUESTO LINK

QLAV SU INSTAGRAM (QUI)