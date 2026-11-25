Una strategia nazionale di sicurezza, una piattaforma permanente di coordinamento e una maggiore cooperazione operativa tra i partner europei. Teresa Coratella (Ecfr) analizza le vulnerabilità italiane e la dimensione europea della risposta alle minacce ibride, dalla protezione dei processi democratici alla stabilizzazione del vicinato dell’Unione

25/11/2026

La risposta italiana alle minacce ibride sta entrando in una nuova fase. La recente ondata di minacce contro le scuole e l’aviazione civile, insieme all’informativa parlamentare del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla guerra ibrida e cognitiva, ha riportato il tema al centro del dibattito politico nazionale. La natura della sfida è però sempre più strutturale, spiega Teresa Coratella, esperta dello European Council on Foreign Relations (Ecfr).

Coratella riconosce la capacità del governo di coordinare la risposta immediata attraverso i diversi ministeri e Palazzo Chigi. Tuttavia, “la volontà politica non è sufficiente”, sostiene in una recente analisi.

Il problema riguarda l’architettura istituzionale attraverso cui l’Italia affronta le minacce ibride. Le infrastrutture, le reti finanziarie, le istituzioni democratiche e la società stessa costituiscono ambiti di vulnerabilità interconnessi, che richiedono un sistema di sicurezza capace di mettere in relazione attori tradizionalmente abituati a operare in settori distinti.

L’Italia ha già compiuto alcuni passi in questa direzione, tra cui l’istituzione di un meccanismo nazionale di risposta alle crisi. La questione è come trasformare il coordinamento emergenziale in una capacità strategica permanente.

L’Italia ha aumentato significativamente le risorse finanziarie destinate al contrasto delle minacce ibride, con stanziamenti che, secondo Coratella, raggiungono i due miliardi di euro per il triennio 2026-2028. Ciò di cui il Paese ha ancora bisogno, spiega, è un “cambio di mentalità”.

Una strategia nazionale di sicurezza e una piattaforma permanente di coordinamento che coinvolga istituzioni, imprese, apparati di sicurezza e società civile potrebbero contribuire a sviluppare una comprensione condivisa della minaccia e a distribuire più efficacemente le responsabilità.

“L’Italia dovrebbe innanzitutto adottare una strategia nazionale di sicurezza: è l’unico Paese del G7 a non averne una. In secondo luogo, dovrebbe istituire una piattaforma nazionale sulle minacce ibride per coordinare gli attori economici, sociali, istituzionali e della sicurezza che svolgono un ruolo essenziale nel monitoraggio e nella risposta a queste minacce”, dice Coratella.

Come può l’Italia accelerare questo processo? L’esperta suggerisce di guardare ai partner europei che hanno già sviluppato capacità più avanzate. La sua proposta prevede la costituzione di un “gruppo di lavoro a cinque” che riunisca Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito.

Un formato di questo tipo potrebbe facilitare lo scambio di intelligence e informazioni, sviluppare valutazioni condivise e tradurre le esperienze nazionali in forme concrete di cooperazione. Il coinvolgimento britannico rifletterebbe inoltre il ruolo che Londra continua a svolgere nella sicurezza europea, al di là dei confini istituzionali dell’Unione.

La posta in gioco va oltre la protezione delle infrastrutture. “La vulnerabilità dell’Italia potrebbe diventare quella dell’Europa”, avverte Coratella.

Le prossime elezioni politiche italiane, previste per il 2027, rappresentano un passaggio importante. Il rischio di manipolazione dell’informazione attraverso l’intelligenza artificiale e di interferenze straniere nei processi elettorali rende urgente il rafforzamento della resilienza democratica.

Coratella individua nella presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea del 2028 un’opportunità per promuovere un’agenda comune in vista delle elezioni europee del 2029.

Altrettanto importante è la dimensione geografica della sfida. Secondo l’esperta dell’Ecfr, Roma dovrebbe valorizzare le proprie relazioni nei Balcani occidentali per aiutare i Paesi candidati all’adesione all’Ue a rafforzare la loro resilienza alle interferenze straniere, comprese quelle riconducibili a Russia, Cina e Iran.

Albania e Montenegro sono, da questa prospettiva, molto più di una questione legata all’allargamento. Le interferenze straniere nei Balcani occidentali costituiscono un banco di prova per la capacità di Bruxelles di consolidare la stabilità e le istituzioni democratiche del proprio vicinato. Lasciare questi Paesi in una prolungata condizione di incertezza geopolitica rischia di offrire ad attori esterni opportunità per sfruttarne le debolezze istituzionali e le divisioni politiche.

Per l’Italia, data la prossimità geografica, le relazioni economiche e il consolidato impegno sull’altra sponda dell’Adriatico, si tratta di una priorità strategica. Per l’Europa, è una misura della distanza tra le proprie ambizioni geopolitiche e la disponibilità ad assumersi le responsabilità che ne derivano.

Coratella auspica dunque una maggiore “cooperazione operativa” tra i partner europei. Investimenti nazionali, preparazione istituzionale e coordinamento internazionale sono elementi complementari di questo sforzo.

Il perimetro della sicurezza europea si estende oltre i confini formali dell’Unione. Rafforzare la resilienza del vicinato è dunque parte integrante della difesa dell’Europa stessa.

Gli attacchi ucraini contro asset navali russi a Bengasi, per esempio, hanno suscitato legittime preoccupazioni a Roma. La risposta italiana ed europea deve tuttavia tenere conto di un problema strategico più profondo, che si sviluppa da quasi un decennio: il consolidamento della Libia come piattaforma russa di proiezione di potenza militare, geoeconomica e informativa nel Mediterraneo e in Africa.

“Nel 2026, l’intelligence italiana ha indicato la Russia come la principale minaccia per l’Europa. Nel 2025, il Servizio europeo per l’azione esterna ha collocato l’Italia tra i quindici Paesi maggiormente esposti alla manipolazione dell’informazione e alle interferenze”, ricorda Coratella.

“I forti legami economici, culturali e politici dell’Italia con la Russia non la mettono al riparo dalle azioni russe. Il sostegno politico e militare all’Ucraina che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni continua a garantire è una delle ragioni per cui il Paese è diventato un bersaglio”.

“E la questione non riguarda soltanto la Russia, sebbene questa rimanga oggi una delle principali fonti di preoccupazione, anche per la presenza nel Mediterraneo della flotta ombra russa, che potrebbe essere utilizzata per condurre operazioni ibride”, conclude l’esperta dell’Ecfr.