I colloqui di Abu Dhabi producono un’intesa sullo scambio di prigionieri, ma non avvicinano la fine della guerra. Fredrik Wesslau, Leo Litra e Anton Barbashin dell’European Council on Foreign Relations analizzano la strategia di Mosca: proseguire il conflitto, condizionare Washington e riportare al centro del negoziato l’ordine di sicurezza europeo

14/11/2026

Due giorni di negoziati ad Abu Dhabi, un accordo di principio per un importante scambio di prigionieri e nessuna svolta sulle questioni che potrebbero realmente avvicinare la fine della guerra in Ucraina. I colloqui, mediati dagli Stati Uniti, hanno lasciato irrisolti i nodi del cessate il fuoco, delle garanzie di sicurezza e dei territori occupati. Ma hanno anche fatto emergere una questione più ampia: il tentativo russo di trasformare il negoziato sull’Ucraina in una discussione sul futuro dell’architettura di sicurezza europea.

È su questo passaggio che si concentrano le valutazioni di tre analisti dell’European Council on Foreign Relations (Ecfr), che leggono nei risultati di Abu Dhabi una conferma delle intenzioni del Cremlino e dei rischi legati all’approccio negoziale americano.

Per Fredrik Wesslau, senior policy fellow dell’European Council on Foreign Relations (Ecfr), la mancanza di progressi dipende innanzitutto da un calcolo politico di Vladimir Putin. “Putin non è interessato a un cessate il fuoco. Vuole continuare la guerra perché ritiene di avere più da guadagnare dalla guerra che dalla pace”. In questa prospettiva, anche l’intensificazione degli attacchi russi contro i civili e le infrastrutture civili alla vigilia dell’inverno risponderebbe all’obiettivo di rendere l’Ucraina sempre meno abitabile.

Wesslau considera la partecipazione russa ai colloqui soprattutto un esercizio tattico, utile a mantenere aperto il rapporto con Donald Trump senza assumere impegni concreti. A suo giudizio, la delegazione di Mosca non disponeva di un vero mandato negoziale. Si sarebbe trattato, piuttosto, di un “teatro negoziale” concepito per evitare di irritare eccessivamente il presidente americano.

A complicare il quadro, secondo l’analista, sarebbe intervenuto anche l’allentamento della pressione statunitense sulla Russia nelle ultime settimane, tra sospensione di sanzioni e aperture a intese commerciali. Una dinamica che, nella sua lettura, riduce ulteriormente gli incentivi del Cremlino ad accettare una tregua.

Leo Litra, senior policy fellow del think tank paneruropeo, osserva che l’unico risultato concreto resta lo scambio di prigionieri, certamente positivo sul piano umanitario, ma insufficiente a modificare l’andamento della guerra. Il rischio è che si riproduca una dinamica già sperimentata nei negoziati di Minsk: il processo diplomatico continua, mentre Mosca mantiene inalterate le proprie rivendicazioni.

“Sembra ancora di essere a Minsk: i colloqui proseguono e Mosca ripete che ogni centimetro di quella che considera la propria terra tornerà alla Russia”. Litra richiama anche le dichiarazioni di Kyiv e Washington sui progressi nelle garanzie di sicurezza, sottolineando tuttavia che non sono stati resi noti gli elementi di un eventuale accordo.

Nella sua valutazione, a modificare realmente i calcoli del Cremlino non sarà la semplice prosecuzione del dialogo, ma la determinazione dei partner dell’Ucraina, insieme alle perdite russe, al deterioramento dell’economia e a un rafforzamento delle sanzioni.

La questione decisiva, però, riguarda ciò che Mosca è riuscita a portare al centro del confronto diplomatico. Wesslau ricorda che gli Stati Uniti hanno accettato di discutere una richiesta russa di lunga data: la revisione dell’ordine di sicurezza europeo. Una prospettiva alla quale europei e ucraini si sono opposti, sostenendo che qualunque discussione di questa natura dovrebbe essere preceduta dalla fine della guerra.

Il precedente, osserva l’analista, risale al dicembre 2021, quando la Russia presentò a Washington e alla Nato una serie di proposte che prevedevano, tra le altre cose, la fine dell’allargamento dell’Alleanza, limitazioni alla presenza militare occidentale nell’Europa orientale e restrizioni su armamenti nucleari e missili.

“Il rischio è lasciare che Mosca definisca l’agenda, trasformando la ricerca della pace da una questione di come fermare l’aggressione a una discussione su quanta voce in capitolo la Russia debba avere sulla sicurezza europea”, avverte Wesslau. L’obiettivo strategico russo, aggiunge, rimane quello di ridurre il coinvolgimento americano nel continente. Per questo ritiene che i negoziatori statunitensi, accettando di seguire le richieste russe, siano caduti in una trappola diplomatica.

Anton Barbashin, visiting researcher dell’Ecfr, individua una sostanziale continuità tra le richieste presentate da Mosca prima dell’invasione su vasta scala del 2022 e quelle tornate sul tavolo ad Abu Dhabi. Sebbene i dettagli delle nuove proposte non siano ancora conosciuti, gli elementi centrali sembrano invariati: un impegno giuridicamente vincolante a interrompere l’allargamento della NATO e possibili riduzioni della presenza militare alleata nell’Europa centrale e orientale.

Barbashin richiama in particolare le dichiarazioni del capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, che ha evocato una “nuova Yalta”. Nella sostanza, spiega l’analista, una simile impostazione significherebbe riconoscere alla Russia un’influenza dominante sullo spazio post-sovietico.

È una lettura condivisa da Litra, secondo il quale Mosca ha riproposto il proprio ultimatum del 2021 attraverso un linguaggio aggiornato, cercando di riaffermare una logica di sfere d’influenza che marginalizzerebbe l’Europa.

“È stata l’Ucraina a essere attaccata, quindi è l’Ucraina ad avere bisogno di garanzie. Trattare la vittima e l’aggressore allo stesso modo è sbagliato e, molto probabilmente, è soltanto un altro modo per prendere tempo”, sostiene Litra.

Anche il ruolo attribuito agli attori negoziali suscita perplessità. Litra osserva che Washington e Mosca sembrano intenzionate a definire prima un’intesa tra loro, chiedendo successivamente agli altri di accettarla. La scelta degli inviati americani di recarsi da Putin dopo Abu Dhabi, prima dell’incontro con Volodymyr Zelensky, viene interpretata dall’analista come un segnale di questa impostazione.

Il rischio, aggiunge, è che un eventuale stallo finisca per essere attribuito all’Ucraina e agli europei, accusati di ostacolare gli sforzi di pace di Trump e Putin.

Barbashin sottolinea, a sua volta, che Mosca appare soddisfatta della mancata partecipazione dell’Unione europea al tavolo negoziale principale. L’ipotesi avanzata dalla delegazione russa di stipulare accordi bilaterali di non aggressione con singoli Paesi europei potrebbe accentuare le divisioni all’interno dell’Ue e della Nato, indebolendone la capacità di presentarsi come interlocutori unitari.

Secondo il ricercatore, il Cremlino continua a considerare l’Unione, o almeno alcuni dei suoi principali Stati membri, un ostacolo alla possibilità di costringere Kyiv ad accettare concessioni. Putin preferirebbe dunque negoziare la sicurezza europea senza riconoscere all’Ue un ruolo autonomo e collettivo.

Resta infine il problema dell’efficacia della mediazione americana. Barbashin ritiene che Washington non abbia introdotto proposte sufficientemente nuove o convincenti da modificare le posizioni delle parti. Non è inoltre chiaro quali parametri di un possibile nuovo assetto di sicurezza gli inviati americani intendano approfondire nei successivi contatti con Mosca e Kyiv.

La conclusione dell’analista è che la Russia non abbia particolare fretta di raggiungere un accordo. Il Cremlino sarebbe disposto a continuare la guerra, scommettendo sulla possibilità che l’Ucraina ceda progressivamente o accetti le condizioni russe prima di arrivare a un punto di collasso.

Ne emerge un negoziato nel quale la distanza tra le parti non si misura soltanto sui territori contesi o sulla possibilità di sospendere i combattimenti. La posta in gioco riguarda anche chi abbia il potere di definire le regole della sicurezza europea e chi debba partecipare alla loro definizione. Per i tre analisti dell’Ecfr, il rischio principale è che il tentativo di fermare la guerra finisca per offrire a Mosca un’occasione per rimettere in discussione l’ordine europeo senza aver prima rinunciato all’uso della forza.