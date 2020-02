Coronavirus, l’Italia in quarantena. Lo speciale di Formiche.net

Carnevale di Venezia sospeso, fashion week di Milano piuttosto in sordina con eventi annullati, dal Piemonte al Trentino alcune zone del Paese in quarantena. Un’Italia bloccata dove anche le produzioni cinematografiche stanno posticipando la data di uscita dei loro film.

Il coronavirus, dopo i due casi subito trattati dallo Spallanzani nelle settimane scorse, è arrivato in Lombardia e Veneto venerdì scorso per poi giungere in altre località del nord Italia. Ad oggi i casi accertati sono 224, i morti sono 7 in totale. Nel mondo le vittime sono oltre 2.400.

Francia e Austria per il dilagare del Covid-19 nel nostro Paese hanno già proposto la chiusura delle frontiere.

Un’emergenza che ha creato panico nella popolazione, soprattutto quella interessata del settentrione, dove addirittura le scorte dei supermercati sono andate a ruba, anche se le istituzioni stanno cercando di calmare le persone ribadendo l’insensatezza di questi comportamenti. Anche i disinfettanti per le mani hanno cominciato a scarseggiare e a essere venduti con prezzi alle stelle sul web.

Formiche.net ha seguito gli aggiornamenti sul coronavirus con analisi, interviste, articoli sui provvedimenti del governo.

(Articolo in aggiornamento)

Ecco tutti gli approfondimenti oltre la cronaca:

Le interviste

Così il coronavirus (non) diventerà una pandemia geopolitica. Parla Massolo (Ispi)

Basta con la psicosi da Pil, le imprese ce la faranno. Parla Sapelli

Coronavirus, no a psicosi ma misure più stringenti. Parla Miani (Sima)

Il Nord, la produzione industriale e i consumi. Fortis spiega danni e paradossi da Coronavirus

Coronavirus, l’Italia ce la farà. Il vero dramma è l’Africa. Parla Aldo Morrone

Coronavirus, niente allarmismi ma guardia alta. Il punto di Amorosi

Le analisi

Il Coronavirus e il panic selling a Piazza Affari. Cosa pensano gli analisti

Il coronavirus manda a tappeto Borsa e spread

Covid-19, come procede lo sviluppo del vaccino e dei farmaci inibitori. L’analisi del prof. Novelli

L’elefante e l’infodemia. Perché è difficile limitare gli effetti

E se l’epidemia durasse di più? Il rischio contagio (da sanitario ad economico) secondo Giannuli

Il coronavirus e la sicurezza nazionale. La riflessione di Caligiuri

Quando l’infodemia è più pericolosa di una epidemia. L’appello di Andrea Fontana

Il coronavirus infetterà anche l’economia? I danni per l’Italia secondo Giacalone

Le conseguenze politiche del coronavirus. L’opinione di Ocone

Il dibattito sul coronavirus, tra opposte tribù e governo debole. L’analisi di Curini

Il coronavirus è il rischio maggiore per l’economia. L’allarme di Gentiloni

Dalla pandemia all’infodemia. La comunicazione ai tempi del coronavirus

Il coronavirus riscrive l’agenda del G20 di Riad. Ecco il piano d’azione globale

Mascherine (fashion) e piani di fuga. Ecco come si vive il coronavirus a Milano

I provvedimenti e la cronaca

Ecco le misure del governo per combattere l’emergenza coronavirus

Stop gite scolastiche. Gli effetti del coronavirus sulla scuola

Milano, cosa è successo al dermatologo positivo al coronavirus. Altri medici sospetti

Dall’estero

Il virus della bufala. Covid19, ecco come ha funzionato la disinformatia russa

Perché il coronavirus è gestito meglio dalle democrazie che dai regimi autoritari

